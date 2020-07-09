كيفية استخدام ميزات الرفاهية الرقمية في هواتف سامسونج جالاكسي

تحرص شركة سامسونج على دمج ميزات (الرفاهية الرقمية) Digital wellbeing في هواتف (جالاكسي) Galaxy لمساعدة المستخدمين على تنظيم استخدام هواتفهم، وذلك بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الطرق التي يمكن أن يسهم بها إدمان الهاتف الذكي ومنصات التواصل الاجتماعي في الاكتئاب والشعور بالوحدة خاصةً لدى الشباب.



تتيح لك ميزات الرفاهية الرقمية مراقبة وقت استخدام الهاتف والتحكم فيه وذلك عن طريق تعيين وقت لاستلام الإشعارات، وضبط حدود زمنية لاستخدام التطبيقات، وغيرها من الميزات الأخرى التي من شأنها أن تساعدك في التخفيف عن الضرر الذي يمكن أن يسببه الاستخدام المستمر للهاتف على مدار اليوم.

فيما يلي سنعرف كيفية استخدام ميزة الرفاهية الرقمية في هاتف جالاكسي:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف جالاكسي.

اضغط على خيار (الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية) Digital Wellbeing and parental controls.

اضغط على (الرفاهية الرقمية) Digital Wellbeing.

ستظهر لك لوحة معلومات تعرض لك عدد ساعات استخدام الهاتف على مدار اليوم، وعدد الإشعارات التي ظهرت لك، بالإضافة إلى عدد المرات التي قمت فيها بإلغاء قفل هاتفك، كما يمكنك في اللوحة نفسها الاطلاع على التطبيقات التي تستخدمها بكثافة.

بالإضافة لذلك، يمكنك في الشاشة نفسها، ضبط ميزات الرفاهية الرقمية وتفعيلها، مثل: تفعيل (وضع التركيز) Focus Mode أثناء قيامك بمهام العمل، وتعيين أوقات زمنية محددة لاستخدام التطبيقات، وتفعيل (وضع الإنهاء) Wind Down لإيقاف ظهور الإشعارات عند الاستعداد للذهاب إلى النوم.

كيفية تفعيل وقت استخدام التطبيقات:

في شاشة (الرفاهية الرقمية) نفسها، اضغط على خيار (مؤقتات التطبيق) App timers.

اختر التطبيق الذي تريد تعيين وقت محدد لاستخدامه.



اختر من بين خيارات المؤقت المتاحة سابقًا، أو قم بإنشاء مؤقت خاص بك.

اضغط على (تم) Done.

بمجرد انقضاء الوقت الذي حددته لاستخدام التطبيق، سيقوم التطبيق بإيقاف التشغيل تلقائيًا، ولن تتمكن من استخدامه مرة أخرى إلا بعد القيام بتعطيل المؤقت في تطبيق الإعدادات، مما يساعدك في استثمار وقتك في القيام بشيء آخر مفيد بعد إغلاق التطبيق.

كيفية تفعيل وضع التركيز:

في الشاشة نفسها، اضغط على خيار (وضع التركيز) Focus Mode.

اضغط على زر (ابدأ) Start الموجود في أسفل الشاشة، ثم اختر اسمًا لوضع التركيز الخاص بك.

اضغط على خيار (حفظ) Save.

اضغط على زر (ابدأ) مرة أخرى.

حدد التطبيقات التي تريد أن تكون قادرًا على الوصول إليها أثناء وجودك في وضع التركيز، ثم اضغط على خيار (تم) Done.

اضغط على زر (ابدأ) Start مرة أخرى.

عندما تكون مستعدًا للخروج من (وضع التركيز) اضغط على خيار (إنهاء وضع التركيز) End focus mode.

كيفية ضبط حدود زمنية لاستخدام الهاتف: