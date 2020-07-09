فيفو تعلن عن هاتف iQOO Z1x 5G بسعر 230 دولارًا

كشفت العلامة التجارية (iQOO) التابعة لشركة فيفو رسميًا عن (iQOO Z1x 5G)، وهو أحدث هواتفها الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس (5G).

ويحتوي الجهاز ذو الهيكل الزجاجي على معالج (Snapdragon 765G) من كوالكوم، ويأتي بأربع نسخ من حيث ذاكرة الوصول العشوائي من نوع (LPDDR4x) ومساحة التخزين الداخلية من نوع (UFS 2.1).

وتتميز الشاشة من نوع (IPS LCD) بمعدل تحديث 120 هرتزًا، وتأتي بقياس 6.57 إنشات وبدقة 1080×2408 بكسل مع نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9، إلى جانب أنها تدعم ميزة (HDR10).

ويمكن للهاتف تكييف معدل التحديث بذكاء حسب ما يتم تشغيله على الشاشة لتقليل استهلاك البطارية، وهناك فتحة واحدة في الزاوية اليمنى العلوية للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0.

بينما توجد كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة F/1.79 مزودة بميزة التثبيت الإلكتروني للصورة مع عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة F/2.4 ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل بفتحة F/2.4.

توفر الكاميرا الثلاثية ميزات، مثل (Portrait mode)، و (Night View)، و (Panorama)، و (Time-lapse)، وتصوير الفيديو البطيء الحركة بمعدل 1080 بكسل، وتسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 4K.

ويوجد ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب الأيمن، بينما يحتوي الجزء السفلي على منفذ (USB-C) ومنفذ للصوت بقياس 3.5 ميليمتر.

ويأتي (iQOO Z1x 5G) أيضًا مع أنبوب تبريد حراري وصفيحة جرافيت لتبريد أفضل، وكذلك (Cooling Turbo)، وهي ميزة برمجية تُخفض درجة الحرارة أكثر.

وتقول الشركة: إنه يمكن بهذه الطريقة خفض درجة الحرارة الداخلية بما يصل إلى 10 درجات مئوية، وبالتالي حماية الأجزاء الداخلية الرئيسية لفترة أطول.

وزودت الشركة هاتف (iQOO Z1x 5G) ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بمعدل 33 واط، مما يشكل انخفاضًا بالمقارنة مع معدل 44 واط المتوفر مع هاتف الشركة السابق (iQOO Z1).

وتدعي العلامة التجارية أن شحن البطارية الضخمة بالكامل يستغرق نحو ساعة واحدة.

وهناك ثلاث خيارات للألوان هي الأسود (Sharo Cool Black) والأزرق (Sea Azure) والأبيض (Water White)، ويعمل الهاتف بواسطة أندرويد 10 مع واجهة المستخدم (iQoo).

وتباع نسخة 6/64 جيجابايت بسعر 230 دولارًا، بينما تباع نسخة 6/128 جيجابايت بسعر 260 دولارًا، في حين تباع نسخة 8/128 بسعر 290 دولارًا، أما النسخة الأقوى 8/256 جيجابايت فتباع بنحو 330 دولارًا.