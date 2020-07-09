صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في خدمة Ivacy VPN مع خصم 97%

وهناك ميزة أخرى تتميز بها خدمة (Ivacy VPN) عن الخدمات المنافسة؛ وهي ميزة (Split Tunneling) التي تتيح لك الوصول إلى كل من المحتوى المحلي والأجنبي في الوقت نفسه، حيث تتيح الوصول إلى المحتوى عبر اتصال VPN أثناء استخدام شبكة LAN المحلية.