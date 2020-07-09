صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في خدمة Ivacy VPN مع خصم 97%

- اشترك مدى الحياة في خدمة (Ivacy VPN) لحماية بياناتك Ivacy VPN: Lifetime Subscription.
- تتيح لك خدمة (Ivacy VPN) الاتصال بالإنترنت مع توفير أقصى قدر من الخصوصية والأمان، حيث تقدم لك مجموعة متنوعة من بروتوكولات التشفير وأدوات للحماية من الفيروسات مما يوفر لك مستويات عالية من الأمان، مع اتصال سريع وعالي الجودة.
- بالإضافة إلى الاتصال الآمن وحماية الخصوصية، توفر لك خدمة (Ivacy VPN) سرعة غير محدودة حتى تتمكن من الاستمتاع بالمحتوى بشكل أسرع، كما تعمل الخدمة مع جميع أنظمة التشغيل.
- يتيح لك الاشتراك في خدمة (Ivacy VPN) حماية 10 أجهزة مع تسجيلات دخول متزامنة. بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.
- التصفح بأمان سواء كنت تستخدم اتصالًا بشبكة الإنترنت الخاصة أو شبكة (واي فاي) Wi-Fi عامة، بفضل (تشفير 256 بت) AES-256-bit، وبروتوكولات OpenVPN وبروتوكولات IPsec و IKEV المتقدمة.
- دعم برتوكول (النظير إلى النظير) P2P لمشاركة الملفات بسرعة مع إخفاء الهوية بالكامل.
- التصفح بدون حدود للسرعة أو النطاق الترددي.
- يمكنك الوصول إلى أكثر من 1000 خادم في أكثر من 100 موقع عبر أكثر من 50 دولة، مما يتيح لك تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى مواقعك المفضلة في أي مكان.
- كما تدعم الخدمة ميزة تُسمى (Internet Kill Switch) التي تعمل على إيقاف الإنترنت فور اكتشافها انقطاع الاتصال، مما يضمن لك الحفاظ على خصوصيتك في جميع الأوقات.
- وهناك ميزة أخرى تتميز بها خدمة (Ivacy VPN) عن الخدمات المنافسة؛ وهي ميزة (Split Tunneling) التي تتيح لك الوصول إلى كل من المحتوى المحلي والأجنبي في الوقت نفسه، حيث تتيح الوصول إلى المحتوى عبر اتصال VPN أثناء استخدام شبكة LAN المحلية.
- العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، وويندوز، وماك أوإس، ولينكس، بالإضافة إلى أجهزة التوجيه ومنصات الألعاب.
- مدة الاشتراك:مدى الحياة.
- الحد الأقصى لعدد الأجهزة: 10.
- التوفر: أونلاين.
- تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
2338 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 59.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إذا كنت تريد الحصول على خيارات أكثر من خدمات VPN، وتطبيقات إدارة كلمات المرور، لحماية بياناتك وخصوصيتك، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.