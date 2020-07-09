صفقة اليوم.. احترف لغة بايثون واحصل على 5 كتب مع خصم 96%

- الحزمة الكاملة لاحتراف البرمجة بلغة بايثون واحصل على 5 كتب إلكترونية The Complete Python eBook & Video Course Bundle
- عدد الدورات: 5.
- عدد الدروس: 30.
- المدة: 17 ساعة.
- الكتب الإلكترونية: 5.
- يستخدم المطورون والباحثون لغة (بايثون) Python في العديد من المجالات، مثل: تطوير التطبيقات، وتدريب نماذج التعلم الآلي والتعلم العميق، ومعالجة اللغات الطبيعية، والتعرف على الصور، وتحليل البيانات ومعالجتها، ولا توجد لغة أخرى حتى الآن أفضل منها في كل ذلك.
- كما تعتمد الكثير من الشركات التقنية على لغة بايثون في تطوير منصاتها، حيث تساعد منصة (نتفليكس) Netflix في بث مقاطع الفيديو إلى أكثر من 100 مليون عميل حول العالم، وتستخدمها أيضًا جوجل، ويوتيوب، وإنستاجرام، وسبوتيفاي، و Reddit، وتعتمد عليها وكالة (ناسا) NASA في استكشاف الفضاء، وغير ذلك الكثير.
- ونظرًا لدور بايثون الكبير في مجالات علوم البيانات، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي فإنه من المتوقع أن تصبح أهم لغة برمجة في المستقبل.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف استخدام لغة بايثون في علوم البيانات، حيث ستتعلم كيفية تحليل البيانات ومعالجتها باستخدام مكتبة Pandas، وكيفية إنشاء مخططات إحصائية باستخدام Matplotlib & Seaborn لمساعدتك في الحصول على رؤى حقيقة من البيانات، ثم ستنتقل إلى المستوى الاحترافي لتنفيذ نماذج التعلم الآلي.
- ستتعلم أيضًا كيفية بناء الشبكات العصبية الاصطناعية في لغة بايثون، واستكشاف التعلم العميق باستخدام إطار العمل (PyTorch) الذي سيساعدك على تنفيذ خوارزميات التعلم الآلي الشائعة لتصنيف الصور، وكذلك كيفية استخدام المكتبات الشائعة، مثل: Keras و TensorFlow لبناء مشاريع الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
- أضف إلى ذلك احتراف التعامل مع مكتبات بايثون الشهيرة: NumPy و SciPy و Cython، كما ستقوم بإنشاء تطبيقات قوية وسريعة الاستجابة باستخدام البرمجة التفاعلية في بايثون.
- ستتعلم أيضًا كيفية استخدام مكتبة (scikit-learning) إحدى أشهر مكتبات التعلم الآلي، وعلوم البيانات القائمة على لغة بايثون.
- بالإضافة إلى كل ذلك تضم هذه الحزمة 5 كتب إلكترونية تُغطي العديد من مواضيع بايثون، مثل أداة التعلم الآلي Tensorflow، وتحليل البيانات باستخدام Pandas. وتحتوي جميع الكتب على المزيد من المشاريع العملية لتعزيز مهاراتك في استخدام لغة بايثون.
- وتدريبها.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
777 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 96%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Learning Python for Data Science (Video)
- Deep Learning with PyTorch (Video)
- Advanced Artificial Intelligence Projects with Python (Video)
- High-Performance Computing with Python 3.x (Video)
- Hands-On Machine Learning with Python & Scikit-Learn (Video)
- Hands-On Computer Vision with TensorFlow 2 (eBook)
- Hands-On Deep Learning Algorithms with Python (eBook)
- Hands-On Data Analysis with Pandas (eBook)
- Hands-On Web Scraping with Python (eBook)
- Mastering Object-Oriented Python (eBook)