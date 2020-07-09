صفقة اليوم.. احترف لغة بايثون واحصل على 5 كتب مع خصم 96%

كما تعتمد الكثير من الشركات التقنية على لغة بايثون في تطوير منصاتها، حيث تساعد منصة (نتفليكس) Netflix في بث مقاطع الفيديو إلى أكثر من 100 مليون عميل حول العالم، وتستخدمها أيضًا جوجل، ويوتيوب، وإنستاجرام، وسبوتيفاي، و Reddit، وتعتمد عليها وكالة (ناسا) NASA في استكشاف الفضاء، وغير ذلك الكثير.