سوني تكشف رسميًا عن عُلب ألعاب PS5 المرتقبة

كشفت شركة سوني اليوم الخميس عن عُلب الألعاب المخصصة لمنصتها المرتقبة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5.

وكشفت الصور التي نشرتها الشركة اليابانية في تدوينة أن عُلب الألعاب ستُبرز لعبة Spider-Man: Miles Morales القادمة. كما كشفت الصور عن بعض ملامح العُلب التي ستأتي مع المنصة الجديدة، مثل أن سوني ستحافظ على اللون الأزرق للعلب، المشابه لألعاب منصة (بلاي ستيشن 4) الحالية، ولكن عُلب (بلاي ستيشن 5) ستكون بلون أزرق داكن يماثل اللمسة الزرقاء في المنصة، ووحدة التحكم الخاصة بها.

ولا يبدو أن عُلب ألعاب (بلاي ستيشن 5) تحتوي على أي لغة تشير إلى أن المستخدمين سيحتاجون إلى منصة مع محرك أقراص لتشغيل الألعاب التي تأتي في عُلب فعلية، خاصةً أنه سيكون هناك نسخة رقمية من المنصة لا تحتوي محرك أقراص، وبالتالي فلن يحتاج مالكوها إلى شراء عُلب للألعاب.

وكانت شركة سوني قد أعلنت في 12 حزيران/ يونيو الماضي رسميًا عن الجيل الخامس من منصة الألعاب (بلاي ستيشن) PlayStation، وذلك استعدادًا لإطلاقها في الأسواق بحلول نهاية العام الحالي.

ومع أن الحدث الذي دام نحو ساعة كان مخصصًا للإعلان عن الألعاب التي ستُتاح مع منصة (بلاي ستيشن 5)، إلا أن سوني قررت الكشف عن المنصة ذاتها، ليتمكن المستخدمون للمرة الأولى من رؤية التصميم.

وقدمت الشركة اليابانية مراجعة لتصميم ومواصفات المنصة التي تأتي باللونين الأبيض والأسود، وسيكون هذا اللون هو ذاته للمنصة ووحدة التحكم وسماعات الأذن، وجهاز التحكم، والكاميرا.

وعند الإطلاق، ستتيح سوني للمستخدمين أحد خيارين، إذ يأتي الأول مع قارئ أقراص ليزرية Ultra HD Blu-ray، والآخر بدون القارئ باسم (بلاي ستيشن 5 النسخة الرقمية) PlayStation 5 Digital Edition.

أما فيما يتعلق بالمواصفات، فقد سبق لسوني أن كشفت عنها، إذ إنها تحتوي نسخة مخصصة من المعالج الثماني النوى AMD Zen 2 بتردد 3.5 جيجاهرتز، ونسخة مخصصة من معالج الرسومات AMD RDNA 2 مع قوة 10.28 تيرافلوب.

وتحتوي المنصة ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع GDDR6 بحجم 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة 825 جيجابايت. وكانت قد ركزت سوني في السابق على قدرة أقراص SSD في تسريع تحميل الألعاب، وقارنت بين منصتي (بلاي ستيشن 4) – التي لا تستخدم التقنية – و(بلاي ستيشن 5)، إذ استغرقت الأولى نحو 20 ثانية لتحميل جيجابايت من البيانات، في حين لم يستغرق نقل 5 جيجابايت من البيانات في الأخرى سوى ثانية واحدة فقط.

وقالت الشركة وقتئذ: إن (بلاي ستيشن 5) لن تكتفي بدعم أقراص SSD – التي تأتي من نوع NVMe SSD – إذ ستدعم أيضًا أقراص التخزين الخارجية التي ستخصص لدعم ألعاب منصة (بلاي ستيشن 4) القديمة.

هذا؛ وتدعم المنصة عرض ألعاب 8K، وألعاب 4K بسرعة 120 إطارًا/ الثانية. كما ستدعم تقنية الصوت الثلاثي الأبعاد، وستدعم وضع الاستهلاك المنخفض للطاقة لتوفير الطاقة، والتوافقية مع ألعاب منصة (بلاي ستيشن 4).