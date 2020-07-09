جوجل تطلق النسخة التجريبية الثانية من أندرويد 11

أطلقت شركة جوجل النسخة التجريبية الثانية من نظامها التشغيلي الأحدث أندرويد 11، أو نسخة المعاينة السادسة من الإصدار التالي لنظام تشغيل الهاتف المحمول.

وتمثل هذه النسخة علامة بارزة في استقرار منصة أندرويد، مما يعني أنه تم الانتهاء من واجهات برمجة التطبيقات والسلوكيات، ونتيجة لذلك، يمكن للمطورين إجراء تحديثات التوافق النهائية والتركيز فقط على اختبار تطبيقاتهم وألعابهم.

وأطلقت عملاقة البحث النسخة الأولى من معاينة المطور في شهر فبراير، وجاءت النسخة الثانية من معاينة المطور في شهر مارس، وتبعتها النسخة الثالثة في شهر أبريل.

وكان من المفترض أن تصل النسخة التجريبية الأولى في شهر مايو، لكن الشركة أصدرت النسخة الرابعة من معاينة المطور حينها كإجراء مؤقت، لتصل النسخة التجريبية الأولى في شهر يونيو.

وعادةً ما يتم عرض النسخة التجريبية الأولى خلال فعاليات مؤتمر جوجل السنوي للمطورين (Google I/O)، لكن تم إلغاء الحدث بسبب الفيروس التاجي.

وبالرغم من التأخيرات، تصر جوجل على أن أندرويد 11 سيصل في الموعد المحدد المقرر رسميًا في الربع الثالث، لكن عملاقة البحث ألمحت إلى أن الموعد الجديد قد يصبح بتاريخ 8 سبتمبر.

ويمكن الحصول على النسخة التجريبية الثانية من أندرويد 11 عبر برنامج أندرويد التجريبي أو تنزيلها بشكل مباشر، وترسل جوجل التحديث الهوائي (OTA) لأولئك الذين لديهم إصدارات سابقة.

وتتضمن هذه النسخة الإصدار النهائية من (SDK) مع صور النظام لهواتف (Pixel 2) و (Pixel 2 XL) و (Pixel 3) و (Pixel 3 XL) و (Pixel 3a) و (Pixel 3a XL) و (Pixel 4) و (Pixel 4 XL)، بالإضافة إلى محاكي أندرويد الرسمي.

وتعد هواتف (Pixel) الثمانية بمثابة شريحة صغيرة من أجهزة أندرويد النشطة شهريًا التي تزيد عن 2.5 مليار.

وبالرغم من أن هذه هي الهواتف التي حددتها جوجل من أجل الحصول على أول أربع نسخ معاينة للمطورين من أندرويد 11، لكن الشركة تعمل مع شركائها من المصنعين لجلب الإصدارات التجريبية إلى المزيد من الأجهزة.

وكان هناك في العام الماضي ست نسخ تجريبية، لكن وفقًا لجدول أندرويد 11 التجريبي لهذا العام، سيكون هناك أربع معاينات للمطورين وثلاث نسخ تجريبية.