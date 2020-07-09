تيسلا قريبة جدًا من تقنية السيارات المستقلة تمامًا

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة (تيسلا) Tesla الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية أن الشركة قريبة جدًا من الوصول إلى معيار السيارات المستقلة تمامًا عبر تكنولوجيا القيادة الذاتية من المستوى 5، وذلك في إشارة إلى القدرة على التنقل في الطرق دون أي تدخل من السائق البشري.

وقال (إيلون ماسك) Elon Musk في تصريحات أدلى بها عبر رسالة فيديوية في افتتاح مؤتمر شنغهاي السنوي للذكاء الاصطناعي (WAIC): “أنا واثق للغاية من أن السيارات المستقلة تمامًا أو ما يسمى بالمستوى الخامس أو الاستقلال الذاتي الكامل سيحدث بشكل أساسي وأعتقد أنه سيحدث بسرعة كبيرة”.

وأضاف “ما زلت واثقًا من أننا سنمتلك الوظائف الأساسية للمستوى الخامس من تقنية القيادة الذاتية هذا العام، ولا توجد تحديات أساسية أمامنا”.

وأكد ماسك أن صانع السيارات الكهربائية قد حل معظم التحديات الأساسية نحو تحقيق المستوى 5 من الاستقلال الذاتي، أو السيارات المستقلة تمامًا التي لا تحتاج إلى إنسان خلف عجلة القيادة.

ويستثمر صانعو السيارات وشركات التكنولوجيا المليارات في صناعة القيادة الذاتية والسيارات المستقلة تمامًا، وتتسابق تيسلا ضد أمثال، أوبر و (Waymo) و (Cruise)، للوصول إلى قمة الصناعة وتوفير أول السيارات المستقلة تمامًا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في تأخير السباق عن طريق فرض مسافة التباعد الاجتماعي الضرورية وإغلاق المختبرات والمصانع التي تعمل على تحسين التكنولوجيا.

لكن المطلعين على الصناعة قالوا: سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تصبح التكنولوجيا جاهزة ويثق الجمهور في المركبات الذاتية القيادة بالكامل.

وتأتي تصريحات الرئيس التنفيذي لشركتي (سبيس إكس) SpaceX و (تيسلا) Tesla لتؤكد الهدف الذي تم الحديث عنه لأول مرة في عام 2019.

وتبني شركة صناعة السيارات التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها سياراتها في الوقت الحالي مع النظام المسمى المرشد الآلي المخصص لمساعدة السائق.

وقال ماسك: إن شركة تيسلا تعمل أيضًا على تطوير أنظمة جديدة للإسقاط الحراري أو التبريد، وذلك من أجل السماح بتضمين أجهزة الحاسب الأكثر تطورًا في السيارات.

وأظهرت بيانات الصناعة أن تيسلا باعت ما يقرب من 15 ألف سيارة (Model 3) صينية الصنع الشهر الماضي.

وأصبحت تيسلا شركة السيارات الأولى في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث ارتفعت أسهمها لتصل إلى مستويات قياسية وتجاوزت قيمتها السوقية القيمة السوقية لشركة تويوتا.