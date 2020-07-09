تسريب جديد لمواصفات أقوى حاسوب لوحي مرتقب من سامسونج

كشف تقرير جديد من موقع (سام موبايل) SamMobile المتخصص في أخبار شركة سامسونج عن معظم مواصفات حاسوبها اللوحي المرتقب (جالاكسي تاب إس7 بلس) Galaxy Tab S7 Plus، وسماته التصميمة.

ووفقًا لمصادر من داخل الشركة مقربة من الموقع، فإن (جالاكسي تاب إس7 بلس) سيحتوي معالج كوالكوم الأحدث (سنابدراجون 865 بلس) Snapdragon 865 Plus، وستدعم نسخة الجيل الخامس 5G من الحاسوب شبكات 6 جيجاهرتز الفرعية من الشبكات. وستقدم شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 12.4 بوصة وبدقة 2800×1752 بكسل، وستدعم وظائف القلم الإلكتروني (إس-بن) S Pen.

وسيقدم الحاسوب – إلى جانب أقوى معالجات كوالكوم – ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، في حين ستكون سعة ذاكرة التخزين الداخلية 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

وكان تقرير سابق قد ذكر أن الجهاز اللوحي سيتمتع ببطارية ضخمة تبلغ 10،090 ميلي أمبير/ الساعة، وقد تأكدت هذه السعة حسب التسريب الجديد. ومن المرجح أن يدعم الحاسوب اللوحي الأقوى من سامسونج تقنية الشحن السريع باستطاعة 45 واط.

وفيما يتعلق بالكاميرات، فسيأتي الحاسوب بكاميرتين خلفيتين بدقة 13 ميجابكسل، و 5 ميجابكسل، في حين ستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل. وبرمجيًا، سيعمل الجهاز بواجهة المستخدم One UI 2.5 من سامسونج المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من جوجل.

ووفقًا للتقرير الجديد، سيمتاز (جالاكسي تاب إس7 بلس) بوجود حساس بصمة تحت الشاشة، ولكن لا يُعلم إن كان حساسًا بصريًا أو فوق صوتي.

وكشفت تسريبات سابقة بأن شركة سامسونج تعتزم إطلاق طرازين من حاسوبها اللوحي المرتقب (جالاكسي تاب إس7) Galaxy Tab S7، وهما: (جالاكسي تاب إس7)، و(جالاكسي تاب إس7 بلس) اللذان يُتوقع الإعلان عنهما مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل مع المنتجات الأخرى المرتقبة.

وأعلنت سامسونج أول أمس رسميًا أنها تعتزم في 5 آب/ أغسطس المقبل عقد حدثها الخاص بالإعلان عن هواتف (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20 في 5 آب/ أغسطس 2020، وفي الحدث ذاته، يُتوقع أن تعلن الشركة عن الجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي (جالاكسي فولد) Galaxy Fold، ونسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G من الهاتف القابل للطي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip.