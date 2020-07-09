أندرويد 11 يتيح إدارة اتصالات الواي فاي التلقائية بشكل أفضل

كجزء من أحدث إصدار من نظام أندرويد 11 بيتا 2، يمكنك الآن منع الاتصال التلقائي بشبكات واي فاي محددة محفوظة على جهازك أو حسابك.

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك لا ترغب في الاتصال بشبكة أو سلسلة معينة من شبكات واي فاي، لذلك تعد هذه إضافة صغيرة لطيفة لنظام أندرويد 11، وفي كثير من الحالات قد لا تكون شبكة الواي فاي بسرعة اتصال بيانات الجوال، أو يتم حفظها في أجهزة معينة، وذلك وفقًا لموقع (Android Police).

بصفتك شخصًا لديه شبكتين، واحدة للأجهزة المنزلية الذكية والأخرى للضيوف (على الرغم من أن الضيوف غير موجودون حاليًا بسبب COVID-19)، فهذا إدراج أنيق من نظام أندرويد 11 حقًا يضمن استخدام أفضل اتصال ممكن في منزلك، لذا من الجيد رؤية الخيار يظهر.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا يختلف تمامًا عن مفتاح التبديل، (الاتصال بالشبكات العامة)، الذي كان جزءًا من نظام أندرويد لبعض الوقت في هذه المرحلة.

لاحظ الأشخاص في (Android Police) أيضًا أن هذه الميزة كانت متاحة مؤخرًا في أول تحديث لأندرويد 11 بيتا 1، وربما حتى من قبل.

سوف يتوجه معجبو سامسونج بلا شك إلى قسم التعليقات للإشادة بمستخدمي (Pixel) بأن هذه الميزة تم إضافتها أخيرًا في أندرويد 11. حيث كان هذا الخيار موجودًا على أجهزة سامسونج منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى الكثير من الميزات الجديدة التي رأيناها تضاف إلى ما نعرفه باسم (المخزون) لنظام أندرويد في السنوات الأخيرة.

مع ذلك، إذا كنت تكره الاتصال التلقائي لهاتفك بشبكات واي فاي معينة، فإن نظام أندرويد 11 قد غطى الآن ذلك بمفتاح تبديل أنيق ومفيد.