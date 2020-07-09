هل سيكون آيفون 12 أكثر تكلفة مما تعتقد؟

من المتوقع على نطاق واسع أن تطرح آبل أربعة إصدارات من آيفون 12 هذا العام، حيث ستأتي هذه الطرازات بثلاثة أحجام: 5.4 بوصات و 6.1 بوصات و 6.7 بوصات.

ستحتوي جميع هواتف آيفون الجديدة على اتصال (5G) وشاشات (OLED) وستبدأ سعة التخزين من 128 جيجابايت، وفقًا لشائعات مختلفة. ومن المتوقع أيضًا أن يتم شحن الهواتف بدون شواحن وسماعات في العلبة، وقال أحد المسربين قبل بضعة أسابيع إن الأسعار ستبدأ بسعر 649 دولارًا لجهاز آيفون مقاس 5.4 بوصات. وهذا يجعله أرخص بمبلغ 50 دولارًا من جهاز آيفون 11 مقاس 6.1 بوصات الذي يتميز باتصال (4G) فقط وشاشة (LCD) و 64 جيجابايت من سعة التخزين، كما يتم شحن آيفون 11 مع شاحن و (EarPods) في العلبة.

شائعة جديدة تدعي الآن أن هواتف آيفون الجديد ستكون في الواقع أكثر تكلفة من المتوقع، حتى لو كان سيتم شحنها بدون شاحن وسماعات أذن مجانية، وإذا كان هذا التسريب دقيقًا، فسيكون جهاز آيفون المرتقب أكثر تكلفة من سابقه.

صنع (Jon Prosser) (جون بروسر) اسمًا لنفسه مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من تسريبات آبل في الأشهر القليلة الماضية، حيث توقع بدقة تحركات آبل المختلفة، فقد عرض تفاصيل إطلاق (iPhone SE) قبل وقت طويل من إعلان آبل عن الهاتف، وقبل بضعة أسابيع، أصدر الكثير من المعلومات حول سلسلة آيفون 12 بما في ذلك المواصفات الرئيسية للهاتف ومستويات التخزين والأسعار المقابلة.

سيبدأ آيفون 12 و (Max) بسعر 649 دولارًا و 749 دولارًا على التوالي، وفقًا للتسريب، وسيبدأ آيفون 12 برو بسعر 999 دولارًا وآيفون 12 برو ماكس بسعر 1099 دولارًا.

لكن (Jeff Pu) أصدر مذكرة جديدة للمستثمرين اطلع عليها موقع (MacRumors) تقول إن تسعير آيفون 12 سيبدأ بسعر 749 دولارًا لطراز 5.4 بوصات، إن هذا سيجعل الهاتف 50 دولارًا أكثر تكلفة من آيفون 11، و 100 دولارًا أكثر تكلفة من سعر (Prosser) المسرب.

يقول (Jeff Pu) إنه يمكن تفسير الزيادة البالغة 50 دولارًا على طراز آيفون 11 الأساسي عن طريق إضافة شبكات (5G) وشاشات (OLED) إلى جميع طرازات آيفون 12. ويقول المحلل إن زيادة الأسعار (سيقبلها المستهلكون) ولن تؤثر على الطلب، واعترف أيضًا بأن قرار آبل بإزالة الشاحن و(EarPods) من جهاز آيفون 12 سيثير الجدل.