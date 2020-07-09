آبل توسع برنامج الإصلاح المستقل ليشمل أوروبا

أوضحت شركة آبل أنها ستوسع برنامج الإصلاح المستقل لتوريد قطع غيار وأدوات وكتيبات أجهزة هواتف آيفون إلى محلات إصلاح مستقلة في كندا و 32 دولة في أوروبا.

وبدأت الشركة برنامج الإصلاح المستقل العام الماضي في الولايات المتحدة بعد سنوات من ضغطها ضد قانون “الحق في الإصلاح”، الذي يطالبها بتوفير قطع الغيار للمحلات المستقلة.

ولطالما احتفظت آبل بشبكة من موفري الخدمة المعتمدين، مثل شركة (Best Buy Co)، لأداء أعمال الضمان، لكن المتاجر الصغيرة اشتكت من أن الانضمام إلى البرنامج مكلف للغاية بسبب الالتزامات الكبيرة الحجم، مما منعهم من الوصول إلى قطع غيار آبل الأصلية أو الأدوات البرمجية اللازمة لإجراء بعض الإصلاحات.

وأطلقت الشركة المصنعة لهواتف آيفون برنامج الإصلاح المستقل لتلك المتاجر المستقلة في شهر أغسطس الماضي، مما يجعل الانضمام مجانيًا إذا أكمل التقنيون برنامجًا تدريبيًا، وهناك شهادات مخصصة لكل جهاز، ويتم تحديثها سنويًا.

وقالت آبل في بيان: اشتركت 140 شركة لديها 700 موقع في البرنامج في الولايات المتحدة، وهناك بعض المتاجر المستقلة، مثل (uBreakiFix)، تمتلك مواقع متعددة، في حين أن بعضها ملكية فردية.

فيما قال (جيف ويليامز) Jeff Williams، الرئيس التنفيذي للعمليات في آبل: “عندما يحتاج العميل إلى عملية إصلاح، فإننا نريد أن يكون لديه مجموعة من الخيارات التي تناسب احتياجاته وتضمن له الأمان والجودة لكي يستطيع استخدام هاتف آيفون لأطول فترة ممكنة”.

وحصلت المتاجر المستقلة في إطار البرنامج على إمكانية الوصول إلى قطع غيار وأدوات آبل من إجل إجراء إصلاحات خارج الضمان، مع الإشارة إلى أن البرنامج يغطي أجهزة آيفون فقط.

كما أنهم يحصلون على قطع غيار آبل الأصلية بأسعار مراكز الخدمة المعتمدة نفسها، وبإمكانهم أيضًا استخدام قطع غيار خارجية وتحديد أسعارهم الخاصة.

ويجب على المتاجر المستقلة إبلاغ العملاء إذا كانوا يستخدمون قطع آبل الأصلية وإرسال أي قطع تم استردادها إلى الشركة، حيث يتم تجديدها أو إعادة تدويرها.

وقالت آبل: إنها تقوم أيضًا بتوفير أداة عبر الإنترنت للتحقق مما إذا كان المتجر المستقل يشارك في برنامجها.