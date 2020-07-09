آبل تبدأ بإطلاق النسخة التجريبية الأولى من iOS 14

بدأت شركة آبل اليوم الخميس بإطلاق النسخة التجريبية الأولى من iOS 14، وهو الإصدار الأحدث من النظام المشغل لهواتفها الذكية آيفون.

وتسمح آبل لأي شخص لديه هاتف آيفون مما أُطلق في عام 2015 وما بعده بتجربة iOS 14 الذي سيُطلق بنسخته النهائية مع هواتف آيفون المرتقبة في خريف 2020.

ويُمكّن الإصدار التجريبي العام المستخدمين الذين يرغبون في رؤية التغييرات التي أجرتها آبل هذا العام، من الوصول إلى ميزات جديدة، مثل: الشاشة الرئيسية المُعاد تصميمها مع الأدوات Widgets المحدثة تلقائيًا، والتطبيقات المنظمة تلقائيًا، وواجهة المساعد الرقمي (سيري) Siri الجديدة. ويمكن للمستخدمين المهتمين الاشتراك في الإصدار التجريبي العام من هنا.

يُشار إلى أن هذا الإصدار من iOS لا يناسب الجميع. فلكونه برنامجًا تجريبيًا، فإنه يحتوي بعض الأخطاء التي يُبلغ العديد من المستخدمين شركة آبل بها حتى تتمكن من إصلاحها قبل الإطلاق الرسمي في وقت لاحق من العام الحالي.

وكانت آبل قد أعلنت عن iOS 14، إلى جانب الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل ساعاتها الذكية، وحواسيبها اللوحية، وحواسيبها الشخصية، في مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2020 الذي أُقيم في 22 حزيران/ يونيو الماضي.

ومن بين الميزات الجديدة التي أعلنت عنها آبل وقتئذ: الشاشة الرئيسية المعادة التصميم مع الأدوات المحدثة تلقائيًا، وميزة (مكتبة التطبيقات) App Library، ودعم وضع (صورة في صورة)، وتقليل حجم إشعارات المكالمات، وواجهة (سيري) الجديدة، وتطبيق الترجمة، وترجمة صفحات الويب في نسخة الأجهزة المحمولة من متصفح سفاري.

وأعلنت آبل أيضًا عن رموز Memoji جديدة، وتحسينات على تطبيق التراسل (آي مسج) iMessage، وإمكانية البحث عن الرموز التعبيرية.

ويأتي إصدار الإصدار التجريبي الأول من iOS 14 بالتزامن مع توسيع آبل برنامج الإصلاح المستقل لتوريد قطع الغيار والأدوات والكتيبات لأجهزة هواتف آيفون إلى محلات إصلاح مستقلة في كندا و 32 دولة في أوروبا.

وبدأت الشركة برنامج الإصلاح المستقل العام الماضي في الولايات المتحدة بعد سنوات من ضغطها ضد قانون “الحق في الإصلاح”، الذي يطالبها بتوفير قطع الغيار للمحلات المستقلة.