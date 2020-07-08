iOS 14 يوفر طريقة جديدة للدفع وإرسال الأموال من آيفون

يمكن أن يكون الدفع باستخدام هاتف آيفون سهلًا جدًا، لكن يبدو أن نظام iOS 14 قد يجعل الأمر أسهل، حيث اكتشف موقع (9to5Mac) إشارات لميزة جديدة في نظام iOS 14 الجديد، حيث بات بإمكان المستخدمين اليوم تجربة إصدار بيتا من iOS 14 الأمر الذي يمنح المستخدمين لمحة مبكرة عن نظام التشغيل.

على ما يبدو ستتيح ميزة (Apple Pay) الجديدة توجيه كاميرا هاتف آيفون إلى رمز شريطي أو رمز (QR) لتمنح خيار الدفع على الفور.

ستجعل هذه الميزة من السهل حقًا دفع الفواتير في المطاعم أو المقاهي، مما يوفر وقتًا أكثر مما تفعله من خلال المدفوعات غير التلامسية، لكن ليس من الواضح تمامًا كيف أن هذا يحسن من الدفع بدون تلامس بطرق عديدة، حيث يبدو إنه سيستغرق مزيدًا من الوقت، وربما بعد أن تستقر هذه الميزة الجديدة، سيجد المستخدمون طرقًا لجعلها تعمل بشكل يناسبهم، كما قد تكون هذه الميزة الجديدة في نظام iOS 14 مفيدة في أماكن مثل الولايات المتحدة حيث لا يتم استخدام الدفع دون تلامس على نطاق واسع مثل الأسواق الأخرى.

إرسال الأموال:

تحتوي الميزة الجديدة في نظام iOS 14 على خيار يبدو مفيدة للجميع، حيث بات بإمكانك إحضار رمز الاستجابة السريعة على شاشة هاتف آيفون بحيث يمكن لصديقك مسحه ضوئيًا لإرسال الأموال إليك.

يبدو هذا أسرع وأسهل بكثير من تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وربما يكون أفضل من الخدمات المصرفية القائمة على التطبيقات، لذلك إذا أراد مستخدم آيفون إرسال أموال نقدية لمستخدم آيفون آخر، فقد ينتهي الأمر إلى أن تكون هذه الميزة الجديدة أسرع طريقة للقيام بذلك.

iOS 14 حاليًا في الإصدار التجريبي، لكن من المتوقع أن يبدأ الإصدار التجريبي العام في يوليو قبل الإصدار الكامل المحتمل أن يظهر في سبتمبر، ونظرًا لاكتشاف المزيد من المزايا في الإصدارات الأول ، سنقدمها لك حتى تكون متحمسًا للإصدار النهائي.