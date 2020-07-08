Galaxy Note 20 Ultra المرتقب يظهر في أول فيديو معاينة

نشر “اليوتيوبر” – الذي سربّ أمس الصور الحية الأولى لهاتف (جالاكسي نوت 20 ألترا) Galaxy Note 20 Ultra المرتقب من شركة سامسونج – مقطع فيديو قصيرًا يستعرض الهاتف ويقارنه بهاتف (جالاكسي نوت 10) من العام الماضي.

ويأتي الفيديو بعد ساعات من إعلان سامسونج رسميًا عن أن حدث Samsung Unpacked سيُقام في 5 آب/ أغسطس المقبل، حيث يُتوقع الإعلان عن هاتفي (جالاكسي نوت 20) و(جالاكسي نوت 20 ألترا).

ونشرت مقطع معاينة (جالاكسي نوت 20 ألترا) – الذي لم يتجاوز 90 ثانية – قناة Jimmy Is Promo، حيث يظهر الهاتف تمامًا كما بدا في الصور التي نشرها صاحب القناة أمس، وفيه أكد رقم الطراز للهاتف، ونظام التشغيل، وواجهة المستخدم، ونقل فتحة القلم ومبكر الصوت إلى يسار منفذ (يو إس بي-سي) USB-C.

كما أكد المقطع أن القلم الإلكتروني هو ذاته قلم (جالاكسي نوت 10)، إذ تمكن من إدخال قلم هاتف العام الماضي في الهاتف المرتقب، وكذلك الهاتف الأخير في هاتف العام الماضي. بالإضافة إلى تأكيد ما ذُكر في تسريبات سابقة أن القلم سيعمل مؤشر Pointer.

ويظهر الهاتف في الفيديو أيضًا مع شاشة منحنية من الجانبين، وكاميرا أمامية ضمن الشاشة في منتصف الجزء القريب من الحافة العلوية. كما ظهرت الكاميرات الخلفية، التي يبدو أنها تتماشى مع التسريبات السابقة، خاصةً فيما يتعلق بعدسات التقريب، والحساس الذي يبدو أنه سيكون إما للتصوير الثلاثي الأبعاد 3D ToF، أو لدعم تقنية التركيز التلقائي الليزري.

ويُتوقع أن تُعلن الشركة الكورية التي تعد أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم؛ عن هاتفي (جالاكسي نوت 20)، و(جالاكسي نوت 20 ألترا)، كما تعتزم الإعلان عن نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G من هاتفها القابل للطي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip، بالإضافة إلى هاتف (جالاكسي فولد 2) Galaxy Fold 2.

وأول أمس، أفاد تقرير جديد من كوريا الجنوبية بأن سامسونج تعتزم طرح هواتف (جالاكسي نوت20) و(جالاكسي نوت20 ألترا) في السوق اعتبارًا من 21 آب/ أغسطس المقبل، الذي سيكون هو يوم الجمعة قبل الأخير من الشهر، وذلك على غرار ما فعلت الشركة مع هواتف (جالاكسي نوت10) التي أُعلن عنها في 7 آب/ أغسطس 2019، ثم أُتيحت للحجز لمدة أسبوعين.