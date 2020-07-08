AirPods 3 تعتمد تقنية AirPods Pro المسماة SiP

من المتوقع إطلاق الجيل القادم من سماعات آبل اللاسلكية (AirPods 3) في وقت ما في عام 2021، ووفقًا للمحلل (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo، فإن الجيل الجديد من السماعات الشهيرة سيتبنى تقنية النظام في الحزمة (SiP) الأكثر تعقيدًا بدلاً من تقنية التثبيت السطحي (SMT) الحالية.

وبالمقارنة مع تقنية التثبيت السطحي (SMT)، فإن تقنية النظام في الحزمة (SiP) تسمح عادةً للشركات المصنعة بإضافة المزيد من المكونات في مساحة أصغر.

وعلى سبيل المثال: تستخدم (AirPods Pro) من آبل تصميمًا يعتمد على تقنية النظام في الحزمة (SiP) مع شريحة (H1)، التي تعالج الصوت وأوامر سيري وإمكانيات إلغاء الضوضاء والمزيد.

وقال كو في مذكرة بحثية جديدة: إن شركة كوبرتينو العملاقة للتكنولوجيا ستقدم هذه التكنولوجيا في الجيل الثالث من منتج (AirPods) لأول مرة في عام 2021.

ولا يزال من غير الواضح بالضبط ما يعنيه هذا بالنسبة للمستخدمين النهائيين، وذلك بالرغم من أن استخدام هذه التقنية يمكن أن يبشر بحصول المستخدمين على بعض الميزات الأكثر تقدمًا التي يتمتع بها مالكو (AirPods Pro).

ويكرر كو في المذكرة كلامه عن عزم آبل على نقل ما يسمى (AirPods 3) إلى تصميم يشبه (AirPods Pro)، وهي خطوة تسدل الستار على تصميم طويل الأمد ظهر لأول مرة في عام 2016، ومن المحتمل أن تكون تقنية (SiP) ضرورية في اعتماد التصميم الجديد.

ومع توقع صدور (AirPods 3) في النصف الأول من عام 2021، يرى موردو مكونات الجيل الحالي من (AirPods Pro) نموًا في الشحنات بنسبة تتراوح بين 50 و 100 في المئة على أساس سنوي.

وتستفيد (Amkor) و (JCET) والوافد الجديد المحتمل (Huanxu Electronics) من الانتقال إلى تقنية (SiP)، كما هو الحال مع (Shin Zu Shing)، المنتج لمفصل حافظة (AirPods).

ومن المتوقع أن تحقق (Varta) و (Sunwoda Electronic) خطوات كبيرة كموردين لبطارية السماعة وبطارية الحافظة، بينما يشهد المجمعان (Goertek) و (Luxshare) مكاسب مماثلة.

وبالرغم من تصميم (AirPods 3) الجديد، فمن المتوقع أن تتباطأ شحنات (AirPods) الإجمالية في عام 2021، مع توقع نمو بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي، مقارنةً بنمو متوقع بنسبة 65.1 في المئة على أساس سنوي في عام 2020، على أن يزداد الارتفاع من خلال إيقاف سماعات الأذن السلكية المجانية مع (iPhone 12).