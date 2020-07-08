4 من أبرز أجهزة آيباد اللوحية لعام 2020

تُعتبر أجهزة (آيباد) iPad التي تقدمها شركة آبل من أفضل الأجهزة اللوحية التي يمكنك شراءها، حيث تقوم الشركة بتحسين مواصفاتها لتقديم أداء قوي، وإضافة العديد من الميزات مع كل جيل جديد تطلقه.

وقد قامت الشركة عند الإعلان عن نظام التشغيل (آيباد أوإس 14) iPadOS 14 في مؤتمر المطورين السنوي (WWDC 2020) بالكشف عن العديد من التحديثات الجديدة القادمة لأجهزة آيباد اللوحية لتمييزها عن هواتف آيفون، ولتصبح بديلًا أفضل للحواسيب المحمولة.

إليك 4 من أبرز أجهزة آيباد اللوحية في عام 2020:

1- iPad 2019 (الجيل السابع):

يُعتبر جهاز (2019 iPad) خيارًا مناسبًا للذين يبحثون عن جهاز لوحي قوي بسعر معقول، حيث يمكنك الحصول على معظم الميزات نفسها الموجودة في طرز: Pro و Air الأكثر تكلفة، مثل: شاشة Retina بمقاس 10.2 بوصات، بدقة 1620×2160 بكسلًا، ومعالج A10، وسعر يبدأ من 1600 ريال سعودي.



يعمل جهاز (2019 iPad) بمعالج A10 Fusion، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت، وخيارين لمساحة التخزين الداخلية بسعة 32 و 128 جيجابايت، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجهاز على زر الصفحة الرئيسية مع ميزة Touch ID، وموصل ذكي لإضافة لوحة المفاتيح الذكية من آبل، مما يحول الجهاز إلى حاسوب محمول أكثر من جهاز لوحي، كما يدعم الجهاز قلم آبل الذكي Apple Pencil.

2- جهاز iPad Air:

يدعم جهاز (iPad Air) العديد من الميزات والمواصفات الموجودة في أجهزة آيباد الأخرى، مثل: المعالج القوي المتوفر في جهاز (iPad Pro)، وزر الصفحة الرئيسية المتوفرة في معظم طرز آيباد.

ويأتي جهاز (iPad Air) بشاشة قياسها 10.5 بوصات، بدقة 2224×1668 بكسلًا، ويعمل بمعالج (A12 Bionic)، كما يدعم الجهاز لوحة المفاتيح Smart Keyboard، والجيل الأول من القلم الذكي Apple Pencil.

يبدأ الجهاز بسعر 499 دولارًا للطراز الذي يدعم الواي فاي فقط وذاكرة تخزين 64 جيجابايت، وبسعر 629 دولارًا لطراز الذي يدعم الواي فاي، و الاتصال الخلوي LTE مع ذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت،.



3- جهاز iPad Pro:

يعد جهاز (iPad Pro) أغلى وأقوى أجهزة آبل اللوحية حتى الآن، حيث يأتي بتصميم مختلف تمامًا عند مقارنته بأجهزة آيباد القديمة أو (iPad Air)، يدعم الجهاز ميزة التعرف على الوجه (Face ID، ومنفذ USB بدلًا من منفذ Lightning.

كما يأتي بطرازين، الأول بشاشة قياسها 11 بوصة، والثانية شاشة قياسها 12.9 بوصة، مع مساحة تخزين تبدأ من 128 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت، كما يبدأ السعر من 799 دولارًا ويصل إلى 1499 دولارًا لطراز 12.9 بوصة.

يعمل الجهاز بمعالج (A12Z) من آبل، مما يجعله أقوى جهاز آيباد متوفر حاليًا، مع دعم قلم Apple Pencil من الجيل الثاني، ولوحة المفاتيح Magic Keyboard التي تتضمن مفاتيح ذات إضاءة خلفية ولوحة تتبع أو لوحة المفاتيح الذكية من آبل.

4- جهاز iPad Mini:

يأتي جهاز (iPad Mini) بشاشة Retina قياسها 7.9 بوصات بدقة 2048×1536 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسل لكل بوصة، وتدعم تقنية True Tone التي تضبط حرارة الألوان تلقائيًا وفقًا للإضاءة المحيطة، بالإضافة إلى دعمه معظم الميزات الموجودة في أجهزة آيباد الأخرى بفضل التحديث الأخير.

يدعم الجهاز الجيل الأول من قلم آبل الذكي Apple Pencil، حيث يمكنك رسم الملاحظات أو تدوينها في التطبيقات المدعومة، ومع الإصدار القادم من نظام التشغيل (iPadOS 14) يتوسع دعم القلم الذكي بفضل ميزة Scribbles الجديدة التي تتيح لك الكتابة في مربعات نصية وسيقوم الجهاز بتحويل كتابتك اليدوية إلى نصوص.

يعمل بمعالج (A12 Bionic)، ويأتي بخيارين من مساحة التخزين بسعة 64 و 256 جيجابايت.

