هل سيأتي هاتف سامسونج القادم دون شاحن؟

تباينت ردود الفعل على الشائعات التي تقول إن آبل سوف تتخلى عن الشاحن وسماعات (EarPods) مع جهاز آيفون 12 المرتقب، لكن هل ستعتمد شركة سامسونج إستراتيجية مشابهة مع هواتفها؟

وفقًا لموقع (ETNews) الكوري، تفكر شركة سامسونج في بيع هواتفها الذكية المقبلة بدون شواحن، داخل علبة البيع، في وقت مبكر من العام المقبل.

في حين أن شركة سامسونج الكورية لم تؤكد الخبر، فمن المحتمل أن يكون خفض التكاليف أحد أسباب هذا القرار، حيث ارتفعت أسعار الهواتف الذكية بشكل كبير في العقد الماضي، كما تم إطلاق هاتف (Galaxy S20 Ultra) بسعر 1499 دولارًا، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية برفع أسعار أجهزتها، حيث تم كسر حاجز 1000 دولار مع الهواتف الذكية الحالية.

يمكن لشركة آبل وشركة سامسونج أيضًا استخدام عذر لعدم وضع الشاحن والسماعات في علبة الهاتف الجديد لكل منهما، حيث تعزو هاتان الشركتان السبب إلى أن المستخدمين لديهم شواحن قديمة من الهواتف السابقة التي قاموا بشرائها. قد يكون هذا صحيحًا بالنسبة لبعض المستخدمين، لكن قد لا يكون المشترون الجدد راضين عن هذه الخطوة.

من الممكن أن يكون هدف آبل وسامسونج من هذه الخطوة هو رفع مبيعات الشواحن والسماعات، حيث تعرضت شركة سامسونج سابقًا لانتقادات لبيعها شاحنًا سريعًا بقيمة 50 دولارًا لهاتف (Galaxy S20 Ultra) مع تضمين شاحن 25 واط فقط في العلبة.

يمكن أن يؤدي التخلص من الشاحن إلى تطبيع رسوم باهظة على الملحقات الأساسية، ومن المحتمل ألا يؤدي ذلك إلى خفض أسعار الهواتف بشكل ملحوظ أيضًا، حيث سيدفع المستخدمون تكلفة أكثر من ذي قبل.

تفتح هذه الخطوة الطريق أمام الشركات الأخرى التي مازالت تحافظ على الشاحن والسماعات داخل علبة الهاتف، ومن الممكن أن نشهد تغيير في خارطة السيطرة على السوق العالمية بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية قريبًا، إذا صدقت هذه الشائعات.