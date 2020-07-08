ميزات كاميرا Galaxy S20 تصل إلى A51 و A71

أصدرت شركة سامسونج تحديثًا جديدًا للبرامج تجلب من خلاله مجموعة من ميزات كاميرا (Galaxy S20) الرائد إلى سلسلة (Galaxy A).

وسيتمكن مستخدمو (Galaxy A51) و (Galaxy A71) الآن من تسخير بعض الابتكارات القوية لسلسلة (Galaxy S20)، المصممة لجعل طريقة التقاط الصور والفيديوهات ومشاركتها أكثر ديناميكية من أي وقت مضى.

ويجلب التحديث وظائف كاميرا جديدة، مثل (Single Take) و (Night Hyperlapse)، إلى جانب ميزات المشاركة والبحث والترجمة الجديدة.

ولا يوضح إعلان سامسونج بالضبط متى يتم إصدار التحديث، لكن المعلومات ذكرت سابقًا أن الميزات قد بدأت بالوصول إلى (Galaxy A51) في الشهر الماضي.

وتتيح ميزة (Single Take) التقاط الفيديوهات باستخدام العديد من أوضاع الكاميرا المختلفة في وقت واحد، ثم الاختيار من النتائج، ويمكن للمستخدمين التقاط ما يصل إلى عشر ثوان من اللقطات مع مجموعة واسعة من أوضاع الالتقاط.

بينما تم تصميم ميزة (Night Hyperlapse) لتقديم مقاطع فيديو (Hyperlapse) أفضل في الإضاءة المنخفضة.

وهناك وضع فلتر مخصص جديد (My Filters) يتيح لك صنع فلاتر باستخدام صورك الحالية، كما يحصل (Galaxy A51) و (Galaxy A71) على ميزة التركيز اليدوي وعناصر التحكم في سرعة الغالق للتصوير الفوتوغرافي.

وتمنح هذه الميزات المستخدمين المزيد من التحكم عند التقاط الصور ومقاطع الفيديو حتى يتمكنوا من التحكم بالكامل في تجارب التصوير الخاصة بهم.

وبعيدًا عن ميزات كاميرا (Galaxy S20)، فإن التحديث البرمجي يجلب ميزات (المشاركة السريعة) Quick Share و (مشاركة الموسيقى) Music Share من سامسونج.

وتتيح لك هذه الميزات مشاركة ملفات الوسائط واتصالات البلوتوث مع الأجهزة المجاورة.

ويمكن للوحات مفاتيح الهواتف الآن ترجمة النص مباشرة، بينما يمكن لتطبيق المعرض الآن تجميع الصور المتشابهة معًا لتسهيل التنقل بينها من خلال ميزة (ميزة Clean View)، كما يتم تحسين وظيفة البحث في تطبيق الهواتف.

وتُعد سلسلة هواتف الفئة المتوسطة (Galaxy A) واحدة من أكثر مجموعات الهواتف الذكية شيوعًا لدى سامسونج، كما أن هواتف هذه السلسلة تأتي بأسعار معقولة أكثر بكثير من أجهزة (Galaxy Note) و (Galaxy S) الرائدة.

ومن خلال تحديثات مثل هذه، فقد أصبحت أحدث ميزات كاميرا (Galaxy S20) المتطورة متاحة بسعر أرخص بكثير، وجلب تحديث سابق العديد من هذه الميزات إلى هواتف العام الماضي الرائدة (Galaxy S10) و (Galaxy Note 10).