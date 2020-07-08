كيف يمكنك تنزيل بيانات جيميل ونقلها إلى خدمات أخرى؟

تتيح لك جوجل تصدير بياناتك وتنزيلها في أي خدمة من خدماتها، مثل:البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail، والتقويم، وصور جوجل، ويوتيوب، وغير ذلك الكثير بسهولة، وذلك بفضل خدمة (Google Takeout).

تُعتبر (Google Takeout) إحدى خدمات جوجل غير المشهورة، التي تعمل على تجميع بيانات حساب جوجل في مكان واحد، وتتيح لك تصدير نسخة من محتوى الحساب لحفظ نسخة احتياطية مؤرشفة أو استخدامه في خدمات خارجية أخرى.

تتيح لك جوجل تنزيل بيانات جيميل في ملف بتنسيق MBOX، مما يجعلك قادرًا على الاحتفاظ بنسخة احتياطية دون اتصال بالإنترنت، أو نقل جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى خدمة بريد إلكتروني أخرى، أو لحساب جيميل جديد.

سنستعرض اليوم كيفية تنزيل بيانات جيميل باستخدام Google Takeout، وكيفية نقل هذه البيانات إلى خدمة بريد إلكتروني أخرى:

أولًا؛ كيفية تنزيل بيانات جيميل:

انتقِل إلى صفحة إعدادات Google Takeout

ستظهر لك قائمة طويلة جدًا لجميع منتجات وخدمات جوجل التي تستخدمها، وهذا يشمل: أجهزة أندرويد التي تستخدمها، ومتصفح كروم، وتقويم جوجل، يوتيوب، وجوجل درايف، وغير ذلك الكثير.

تُحدد هذه القائمة كلها تلقائيًا، ولكن لمنع تنزيل البيانات من منتج معيّن، أزِل العلامة من المربع الذي يظهر بجانب هذا المنتج.

إذا كنت تريد تنزيل بيانات جيميل فقط؛ اضغط على خيار (إلغاء تحديد الكل) Deselect all في أعلى القائمة.

مرر لأسفل حتى تصل إلى خدمة جيميل، وحدد المربع المقابل لها.

سترى أنه يمكنك تنزيل الملف بتنسيق MBOX، وفي الخدمات الأخرى تتيح لك جوجل الضغط على هذا التنسيق لتغييره، ولكن لا يمكنك فعل ذلك في جيميل.

بشكل افتراضي؛ ستُضمن جميع رسائل جيميل الخاصة بك من جميع الفئات. إذا كنت تريد ضبط ذلك، فاضغط على خيار (تضمين كافة بيانات البريد) All Mail data included، وأزل علامة الاختيار الموجودة بجوار خيار تضمين كافة الرسائل في البريد.



اختر المجلدات التي تريدها، ثم اضغط على موافق.

مرر لأسفل القائمة حتى تصل إلى خيار (الخطوة التالية) Next Step اضغط عليه.

هنا يمكنك اختيار كيفية الطريقة التي تفضلها لتنزيل ملف بيانات جيميل، يمكن أن يكون هذا رابط تنزيل يُرسل إلى عنوان بريد إلكتروني، أو ملف يُضاف إلى حسابك في جوجل درايف، أو Dropbox، أو OneDrive، أو Box.

كما يمكنك تحديد نوع الملف – مضغوط zip، أو tgz -، وحجمه، وعندما تصبح جاهزًا اضغط على خيار (إنشاء تصدير) Create export.

ستبدأ جوجل في أرشفة بياناتك وإرسالها إليك بالطريقة التي حددتها، قد تستغرق هذه العملية بعض الوقت اعتمادًا على مقدار البيانات التي تقوم بتنزيلها.

ثانيًا؛ كيفية استيراد بيانات جيميل إلى أي خدمة بريد إلكتروني:

يمكنك استيراد بيانات جيميل الخاصة بك إلى أي خدمة بريد إلكتروني تدعم تنسيق MBOX، كما يمكنك أيضًا استخدام أداة مساعدة مثل: Windows MBox Viewer التي تتيح لك الوصول إلى ملفاتك التي تدعم هذا التنسيق.

إذا كنت تستخدم جهاز ماك، فيمكنك استيراد ملف MBOX إلى تطبيق بريد آبل بسهولة، كل ما عليك فعله هو فتح البريد والضغط على خيار (ملف) ثم تحديد (استيراد) Import.

ولكن إذا كنت تستخدم تطبيق (Outlook) التابع لمايكروسوفت، فسيتعين عليك أولاً تحويل ملف MBOX إلى تنسيق آخر يدعمه التطبيق.

وإذا كنت تستخدم تطبيق (Thunderbird) فيمكنك استيراد ملف بيانات جيميل الذي قمت بتنزيله من جوجل بسهولة، حيث إنه تطبيق مفتوح المصدر، ويدعم ملفات MBOX، كما أنه يعمل على أنظمة التشغيل: ويندوز وماك ولينكس.