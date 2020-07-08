كيفية شراء هاتف مستعمل بأمان عبر الإنترنت

لا يعني امتلاك هاتف رائع يمكنه التعامل مع الألعاب والبث والتقاط صور رائعة إنفاق ثروة على أحدث الإصدارات الرائدة مثل (iPhone 11 Pro أو Galaxy S20 Ultra). لكن يمكن أن يوفر لك شراء هاتف مستعمل حفنة من المال.

هناك بعض الأشياء الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار إذا كنت تريد شراء هاتف مستعمل وتريد أن تظل آمنًا عند الحصول عليه، لذلك إليك هنا أهم النصائح حول كيفية شراء هاتف مستعمل بأمان.

ما هي المزايا التي تحتاجها؟

فكر في ما تحتاجه بالفعل من الهاتف، لأن هذا سيحدد المستوى الذي تريد أن تستهدفه، فإذا كنت تريد هاتف مستعمل للتعامل مع بعض رسائل واتساب وتشغيل (Spotify)، فلن تحتاج إلى مستويات عالية من الأداء. من المرجح أن يناسبك هاتف مستعمل مثل (Samsung Galaxy A8 2018).

الشراء من مصدر موثوق:

ليس كل بائع هواتف يوفر لك أفضل اهتماماتك، لذا من المهم أن تكون على دراية بالتسوق، لذا يجب أن تكون بعض الأماكن التي يجب تجنبها واضحة؛ لا تشتري من الشخص الذي يبيع الهواتف في زاوية الشارع، على سبيل المثال.

(eBay) هو مصدر معروف لشراء أي شيء مستعمل، وهناك مجموعة كبيرة من الهواتف التي يمكن الحصول عليها، حيث يمكنك الحصول على هاتف مستعمل من (eBay) وأنت مرتاح البال نوعًا ما.

أفضل نصيحة نقدمها لك هنا هي الذهاب إلى الشركات الموثوقة التي تشتري الهواتف القديمة وتجددها وتبيعها.

التحقق من التفاصيل:

سواءً كنت تشتري هاتف مستعمل من (eBay) أو (Amazon Marketplace) أو أي مكان آخر، فمن المهم الانتباه جيدًا لما تحصل عليه بالفعل. لذلك إقرأ بعناية ما تقوله القائمة المرفقة مع المنتج.

التأكد من أن الهاتف مازال يتلقى تحديثات:

لا تشتري هاتفًا لم يعد يحصل على تحديثات أمنية من الشركة المصنعة له، فالهواتف غير المدعومة متاحة لجميع أنواع الثغرات التي يمكن أن تمنح المتسللين وصولاً سهلاً إلى كل جزء من المعلومات على هاتفك أو حتى التحكم فيها بالكامل.

تميل معظم الشركات المصنعة لهواتف أندرويد إلى دعم أجهزتها لمدة سنتين أو ثلاث سنوات. ومع ذلك، فإن شركة آبل تقدم أكثر من ذلك، حيث إنها تدعم (iPhone 6S) لعام 2015 مع أحدث إصدار من (iOS 13).