كوالكوم تعلن رسميًا عن أقوى معالج لها في 2020

أعلنت شركة كوالكوم Qualcomm اليوم الأربعاء عن نسخة مُحدثّة من معالجها الحالي (سنابدراجون 865) Snapdragon 865 باسم (سنابدراجون 865 بلس) Snapdragon 865 Plus، وهي مصممة لتعزيز الأداء بنسبة 10% لتطبيقات الألعاب والذكاء الاصطناعي.

وهناك ثلاثة تحسينات مهمة في (سنابدراجون 865 بلس) مقارنةً بالنسخة القياسية، وهي: أن سرعة تردد وحدة المعالجة المركزية Kryo 585 CPU رُفعت إلى 3.1 جيجاهرتز، أي أعلى بنسبة 10% مقارنةً بسرعة التردد في (سنابدراجون 865)، وتقدم وحدة معالجة الرسومات (أدرينو 650) Adreno 650 GPU أداءً أعلى بنسبة 10% أيضًا.

أما التحسين الثالث فهو إضافة دعم حزمة الاتصال FastConnect 6900 من كوالكوم التي تقول: إنها تدعم الاتصال بشبكات (واي فاي) العاملة في حزمة 6 جيجاهرتز التي تصل السرعة فيها 3.6 جيجابت في الثانية، ولا يتجاوز التأخير فيها 3 ميلي ثانية.

وعلى غرار النسخة القياسية من المعالج، فإن (سنابدراجون 865 بلس) الجديد يدعم الشاشات العاملة بتردد 144 هرتز. وهو يدعم تقنية البلوتوث 5.2.

يُشار إلى أن كوالكوم كانت قد قدمت نسخة محدثة من معالج العام الماضي (سنابدراجون 855) Snapdragon 855 باسم (سنابدراجون 855 بلس) أيضًا وبتحسينات على أداء وحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسومات.

وكما حدث في العام الماضي، فإن الشركة الأمريكية حافظت على مودم شبكات الجيل الخامس (سنابدراجون إكس55) Snapdragon X55 منفصلًا عن المعالج، الأمر الذي يتطلب مساحة أكبر داخل الأجهزة، وقد يؤثر على عمر البطارية.

ويُتوقع أن يُرى معالج (سنابدراجون 865 بلس) الجديد في الهواتف الذكية الرائدة العاملة بنظام التشغيل أندرويد، خاصةً هواتف الألعاب، مثل: (أسوس آر أو جي فون 3) Asus ROG Phone III المرتقب.

وتقول كوالكوم: إن الهواتف الذكية الأولى التي ستقدم معالج (سنابدراجون 865 بلس) سيُعلن عنها رسميًا خلال الربع الثالث من 2020.