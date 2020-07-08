صفقة اليوم.. تعلم تصميم المواقع باستخدام ووردبريس مع خصم 97%

- حزمة تصميم المواقع باستخدام ووردبريس The WordPress ft Elementor & WooCommerce Master Class Bundle.
- عدد الدورات: 7.
- عدد الدروس: 205.
- المدة: 14 ساعة.
- يُعتبر (ووردبريس) أشهر نظام لإدارة المحتوى وإنشاء المواقع عالميًا، حيث تستخدمه أكثر من 35% من مواقع الإنترنت في الوقت الحالي، ومن أهم ميزاته سهولة استخدامه، وبمجرد تعلم كيفية التعامل معه يمكنك بناء مجموعة متنوعة من مواقع الويب باستخدامه.
- سواء كنت ترغب في إنشاء موقع لشركتك، أو إنشاء موقع تجارة إلكترونية متكامل أو مدونة بسيطة لمشاركة أفكارك أو تصميم مواقع لأشخاص آخرين فهو مناسب لذلك.
- من أهم نقاط القوة في نظام الووردبريس هي دعمه لعدد كبير من القوالب المجانية، والإضافات التي تتيح لك تخصيص أي موقع تقوم ببناءه في ثوانِِ واستخدام ميزات مذهلة دون كتابة سطر واحد من الأكواد البرمجية.
- تُعتبر إضافة (Elementor) أقوى مثال على ذلك، حيث تتيح لك تصميم موقعك بطريقة السحب والإفلات السهلة، وكذلك إضافة (WooCommerce) التي تتيح لك إنشاء متجر إلكتروني احترافي بسهولة.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تصميم المواقع – دون الحاجة إلى تعلم البرمجة – مثل: موقع ويب كامل لعملك، أو بناء موقع تجارة إلكترونية، أو موقع قائم على العضوية، أو موقع للتوظيف مثل: Indeed، أو مواقع من صفحة واحدة للأحداث.
- تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام إضافة (WooCommerce) لبناء متجر إلكتروني من البداية، حيث ستتعلم كيفية إدخال منتجات متنوعة، وتصميم القوائم، وإعداد نظام الدفع باستخدام PayPal و Stripe، وإدارة المخزون في متجرك عبر الإنترنت.
- ودورة أخرى حول كيفية بناء موقع ويب تجاري لمشروع أو شركة باستخدام سِمة (Business X) وبعض إضافات ووردبريس الاحترافية لإنشاء موقع ويب كامل.
- وتضم دورة أخرى حول كيفية استخدام إضافة (WP Job Manager) لإنشاء موقع ويب للتوظيف مشابه لموقع: Monster أو Indeed. ودورة أخرى حول كيفية استخدام إضافة (SiteOrigin) لإنشاء موقع ويب كامل من صفحة واحدة للترويج لحدث ما مع تضمين معرض صور، ومقطع فيديو ونصوص، وجداول تسعير وقسم الأسئلة الشائعة والمزيد.
- تساعدك هذه الحزمة على تعلم كل ما سبق عن طريق بناء مشاريع حقيقة.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1393 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Elementor Master Class 2020
- The Complete WooCommerce Master Class 2020
- Build a Complete Business Website with WordPress
- Build a Membership Website with WordPress
- Build a Job Board Website with WordPress
- Build a Full One Page Event Website with WordPress
- Build a Photo Gallery with WordPress