صفقة اليوم.. تعلم تصميم المواقع باستخدام ووردبريس مع خصم 97%

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تصميم المواقع – دون الحاجة إلى تعلم البرمجة – مثل: موقع ويب كامل لعملك، أو بناء موقع تجارة إلكترونية، أو موقع قائم على العضوية، أو موقع للتوظيف مثل: Indeed، أو مواقع من صفحة واحدة للأحداث.