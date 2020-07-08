صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في تطبيق Password Boss لإدارة كلمات المرور مع خصم 93%

وهذا السلوك يجعلهم عرضة للعديد من التهديدات الأمنية؛ لأنه إذا اُخترق حساب واحد من هذه الحسابات فمن السهل جدًا اختراق باقي الحسابات، ويقول خبراء الأمن إن حل هذه المشكلة هو استخدام خدمات وتطبيقات إدارة كلمات المرور التي تساعدك في إنشاء كلمة مرور فريدة لكل موقع أو تطبيق تستخدمه، وحفظها تلقائيًا.