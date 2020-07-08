صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في تطبيق Password Boss لإدارة كلمات المرور مع خصم 93%

- اشترك مدى الحياة في تطبيق (Password Boss) لإدارة كلمات المرور Password Boss Premium: Lifetime Subscription (Unlimited Devices).
- تسببت كثرة الخدمات والمواقع والتطبيقات التي نستخدمها يوميًا في زيادة الحاجة لاستخدام العديد من كلمات المرور، وهذا ما يجعل غالبية المستخدمين يتخلون عن إنشاء كلمات مرور مختلفة لحساباتهم في كل خدمة أو تطبيق، حيث يقومون باستخدام كلمة المرور نفسها لعدة حسابات.
- وهذا السلوك يجعلهم عرضة للعديد من التهديدات الأمنية؛ لأنه إذا اُخترق حساب واحد من هذه الحسابات فمن السهل جدًا اختراق باقي الحسابات، ويقول خبراء الأمن إن حل هذه المشكلة هو استخدام خدمات وتطبيقات إدارة كلمات المرور التي تساعدك في إنشاء كلمة مرور فريدة لكل موقع أو تطبيق تستخدمه، وحفظها تلقائيًا.
- يقوم تطبيق (Password Boss) بإنشاء كلمات مرور قوية وعشوائية لكل تطبيق وموقع ويب تستخدمه، ثم يقوم بتخزين جميع كلمات المرور حتى لا تضطر أبدًا إلى تذكرها عند فتح التطبيق أو الخدمة في أى جهاز خاص بك. كل ما عليك تذكره هو كلمة مرور واحدة لفتح تطبيق (Password Boss) نفسه.
- يستخدم تطبيق (Password Boss) تقنية التأمين التي تُسمى (Zero-knowledge)، مما يعني أن الشركة المطورة للتطبيق لا يمكنها الوصول إلى معلومات كلمة المرور الخاصة بك على الإطلاق.
- يدعم برتوكول التشفير (256-bit AES)، و(تشفير من طرف إلى طرف) End-to-End Encryption، لتأمين بياناتك الحساسة، ومشاركتها بأمان.
- يتيح لك الاشتراك في خطة (Password Boss Premium) تخزين عدد غير محدود من كلمات المرور، وملء النماذج تلقائيًا وتسجيل دخولك إلى جميع المواقع التي تزورها كثيرًا دون الحاجة لحفظ الكثير أي كلمات مرور.
- مشاركة كلمات المرور مع عدد غير محدود من الأشخاص.
- تحسين الأمان مع ميزة المصادقة الثنائية.
- العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، وويندوز، وماك أوإس.
- مدة الاشتراك:مدى الحياة.
- الحد الأقصى لعدد الأجهزة: غير محدود.
- التوفر: أونلاين.
- تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
499 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 34.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 93%.
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