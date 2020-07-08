شاومي تعلن عن حاسوبي RedmiBook جديدين بسعر اقتصادي

كشفت شركة شاومي اليوم الأربعاء عن حاسوبيها المحمولين الجديدين (ردمي بوك) RedmiBook، اللذين يمتازان بأنهما يحتويان الجيل العاشر من معالجات (إنتل) Intel الذي يحل محل معالج (ريزن 4000) Ryzen في الحاسوبين ذاتهما اللذين أُعلن عنهما في وقت سابق من العام الحالي.

ويقدم الحاسوب الأول (ردمي بوك 16) RedmiBook 16 خيارين من المعالج، وهما: Intel Core i5-1035G1، Intel Core i7-1065G7، ويأتي كلا الخيارين مع أربع نوى، ولكن i7 يمتاز بأنه يعمل بتردد أعلى بواقع 3.9 جيجاهرتز مقابل 3.6 جيجاهرتز، ويمتلك ذاكرة مخبئة من نوع L3 بحجم 8 ميجابكسل مقابل 6 ميجابكسل في i5. ويمتلك الحاسوب ضعف وحدات حوسبة (وحدة معالجة الرسومات) GPU. ويمتاز الحاسوب أيضًا بأنه يحتوي بطاقة رسومات منفصلة من نوع (إنفيديا إم إكس 350) Nvidia MX350 مع ذاكرة (رام) من نوع GDDR5 بحجم 2 جيجابايت.

ويمتاز الحاسوب أيضًا بأن ذاكرة (رام) الخاصة به تأتي من نوع DDR4-3200، الذي هو أسرع من ذاكرة إصدار Ryzen السابق التي كان من نوع DDR4-2666.

ويأتي خيار i5 من حاسوب (ردمي بوك 16) بسعر يعادل 710 دولارات أمريكي، في حين يتوفر خيار i7 بسعر يعادل 810 دولارات أمريكي. وفي كلا الخيارين، هناك ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع SSD بحجم 512 جيجابايت.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يقدم الحاسوب شاشة بقياس 16.1 بوصة مع حافات ضيقة بسماكة لا تتجاوز 3.26 ملم، مما يجعل الشاشة تغطي 90% من الواجهة. وتأتي الشاشة بدقة 1920×1080 بكسل مع تغطية بنسبة 100% لألوان sRGB، ومستوى سطوع قدره 300 شمعة. وياتي الحاسوب مع حساس للبصمة مدمجًا في زر الطاقة.

ويزن الحاسوب 1.8 كج فقط مع بطارية باستطاعة 46 واط ساعي، وهي تكفي للعمل لمدة 12 ساعة، حسب ما قالت شاومي. ولكنها أيضًا تمتاز بسرعة الشحن، إذ يمكن شحنها بنسبة 50% في غضون 30 دقيقة فقط عن طريق شاحن (يو إس بي-سي) USB-C باستطاعة 65 واط. ويأتي الحاسوب مع منفذ (يو إس بي-سي) USB-C آخر، ومنفذ (يو إس بي-أي 3.0) USB-A 3.0، ومنفذ (يو إس بي-أي 2.0) USB-A 2.0، ومنفذ (إتش دي إم آي) HDMI، ومنفذ لسماعات الأذن. ويدعم الحاسوب شبكات (وي-فاي 6) Wi-Fi 6.

أما حاسوب (ردمي بوك 14 2) RedmiBook 14 II، فهو يقدم شاشة بقياس 14 بوصة وبدقة 1920×1080 بكسل مع المواصفات الأخرى ذاتها التي يقدمها (ردمي بوك 16)، ولكن هذا الحاسوب أصغر وأخف وزنًا بواقع 1.3 كج.

ويأتي الحاسوب أيضًا مع بطارية بسعة أصغر قدره 40 واط ساعي تكفي للعمل لمدة 10 ساعات، ولكنها سريعة الشحن أيضًا، إذ إنها قادرة على الوصول من 0% إلى 50% من مستوى الشحن في غضون 28 دقيقة فقط مع شاحن USB-C باستطاعة 65 واط.

ويتمتع هذا الحاسوب أيضًا بأنه يحتوي خياري المعالج ذاتهما في (ردمي بوك 16) مع بطاقة الرسومات المنفصلة (إنفيديا إم إكس 350) Nvidia MX350، وتأتي ذاكرة الوصول العشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت. أما ذاكرة التخزين الداخلية فهي تحافظ على سعة 512 جيجابايت.

ويتوفر (ردمي بوك 14 2) بسعر يعادل 670 دولارًا أمريكيًا فقط لخيار i5/ 8 جيجابايت، وبسعر يعادل 810 دولارًا أمريكيًا لخيار i7/ 16 جيجابايت. هذا، وسيتوفر كلا الحاسوبين في الصين اعتبارًا من 15 تموز/يوليو الجاري.