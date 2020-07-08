سامسونج قد تطلق هواتفها بدون شواحن اعتبارًا من 2021

أفاد تقرير جديد من كوريا الجنوبية بأن شركة سامسونج قد تشحن هواتفها الذكية بدون أي شاحن في الصندوق، وذلك اعتبارًا من العام المقبل.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة ETNews الكورية أن الشركة – التي تعد أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم – ستخطو هذه الخطوة لأن الناس يمتلكون بالفعل شواحن لأجهزتهم، بالإضافة إلى أن الأمر سيساعدها على خفض التكاليف.

يُشار إلى أن الحديث عن عزم سامسونج إطلاق الهواتف بدون شواحن، يأتي بعد أيام فقط من تقرير ذكر أن شركة آبل التي تعد أحد أبرز منافسي سامسونج في السوق، تدرس هذه الخطوة أيضًا.

وقال المحلل (مينج-تشي كو) – الذي يعد أشهر المسربين فيما يتعلق بمنتجات آبل: إن الشركة لن تضع شواحن 5 واط، و18 واط التي تأتي في الوقت الراهن مع هواتف آيفون، في الصندوق، ولكنها ستسعى بدلًا من ذلك إلى بيع شواحن باستطاعة 20 واط على نحو منفصل عن الهواتف.

ويُعتقد أن إزالة الشواحن من صناديق الهواتف قد يكون طريقة رئيسية لشركات، مثل: سامسونج، وآبل لخفض تكاليف بيع هواتفها، وجعل تغليف هواتفها أصغر، ويمكن أن يكون للأمر أيضًا تأثير إيجابي على البيئة. إذ يمكن أن يساعد إخراجها من بعض الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا على تقليل عدد أجهزة الشحن التي لا تُستخدم، ويُتخلَّص منها لأن المستخدمين عادة يمتلكون أكثر من شاحن في البيت.

يُشار إلى أن التقرير الجديد يأتي بعد يوم من إعلان سامسونج عن شاحن لاسلكي جديد بقوة 10 واط يعمل على تعبئة بطارية الهاتف أثناء تعقيم الجهاز باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

وتقول الشركة: إن ضوء الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يقتل 99% من البكتيريا والجراثيم، ومع ذلك، فإن المواد التسويقية للشاحن لا تذكر شيئًا عن قدرته على قتل الفيروس التاجي الجديد المسؤول عن الوباء العالمي الحالي.