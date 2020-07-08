خرائط جوجل تُظهر إشارات المرور في الشوارع

يستخدم الملايين من الأشخاص خرائط جوجل للتنقل بشكل يومي، وغالبًا ما تبني شركة جوجل مزايا جديدة لتحسين خدمة الخرائط لديها، الآن تم الكشف عن أن خرائط جوجل تختبر إظهار إشارات المرور في الشوارع على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد فقط.

حصل الأشخاص الموجودون في (Droid-Life) على العديد من لقطات الشاشة تُظهر تطبيق خرائط جوجل وهو يعرض إشارات المرور، حيث أظهر المستخدم الذي يعيش في (West Des Moines)، التي ستصبح قريبًا مدينة (Google Fiber)، عدة نقاط مختلفة حول المدينة تُظهر إشارات المرور بوضوح عند التقاطعات، حيث يمكن رؤية الأضواء في عرض الخريطة التقليدي وكذلك أثناء وضع التنقل.

إن حجم الرموز يزداد حجمًا أثناء التنقل، ولكن جوجل لم تدرجها بعد في قائمة الإرشادات، ولم تسلط الضوء على مكانها على طول مسارك، وما إلى ذلك.

يمكن أن تكون هذه الوظيفة مفيدة لعدد من الأسباب، لكن في التنقل بشكل خاص، قد تكون مفيدة للتخطيط المستقبلي وعدم الوقوع في الخطأ إذا واجهت إشارة مرورية، لكن لن تتمكن خرائط جوجل من عرض الحالة الحالية للإشارة المرورية، ويبدو أن هذا الاختبار قد يقتصر على مناطق أو مدن معينة فقط.

ربما يمكنك أن تتخيل كم هي مفيدة هذه الميزة الجديدة في تطبيق خرائط جوجل، حيث ستتيح للمستخدم معرفة معرفة ما إذا كان مساره ممتلئًا بإشارات المرور. الجدير بالذكر أن آبل أطلقت هذه الوظيفة لخدمة الخرائط الخاصة بها العام الماضي.