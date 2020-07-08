تويتر تعمل على منصة اشتراكات جديدة

قفزت أسهم تويتر بأكثر من 8% في التعاملات الصباحية يوم الأربعاء بعد أن نشرت الشركة قائمة وظائف؛ قائلة: إنها تعمل على بناء منصة اشتراكات تحت الاسم الرمزي (جريفن) Gryphon.

ولم تكشفت الشركة إلا عن القليل عن المنصة الجديدة. ومع ذلك، فقد قالت: إنها ستعمل مع فريقي (المدفوعات) Payments والموقع: Twitter.com.

وأضافت تويتر: “نحن نبني منصة اشتراك، منصة يمكن إعادة استخدامها من قبل فرق أخرى في المستقبل. وهذه هي الأولى لتويتر! إن (جريفن) هو فريق من مهندسي الويب الذين يتعاونون بصورة وثيقة مع فريق Payments وفريق Twitter.com “.

ويمكن أن تساعد هذه الخطوة في إضافة وسيلة جديدة لتحقيق العائدات لتويتر، إلى جانب الإعلانات، التي تمثل أكثر من 80% من عائدات الشركة.

وفي الربع الرابع من عام 2019، أي قبل أن يغلق الفيروس التاجي (كوفيد-19) مساحات كبيرة من الاقتصاد العالمي الأمر الذي أجبر المعلنين على تقليل الإنفاق، فقد ارتفعت إيرادات إعلانات تويتر بنسبة 12% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي. وفي الربع الأول من عام 2020، كانت الإيرادات ثابتة مقارنة بالربع ذاته من 2019.

ويُعتقد أيضًا أن ارتفاع أسهم تويتر اليوم يعود بصورة جزئية إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي (مايك بومبيو) بأن الحكومة تتطلع إلى حظر تطبيق (تيك توك)، الذي يعد المنافس الأبرز لشبكات التواصل الاجتماعي. وقد حُظر بالفعل في الهند، إلى جانب العشرات من التطبيقات الصينية الأخرى.

وكتب فريق المبيعات في بنك الاستثمار الأمريكي وشركة الخدمات المالية (مورجان ستانلي) Morgan Stanley صباح الثلاثاء أن حظر (تيك توك) يمكن أن يوفر بعض الراحة التنافسية لمنصات التواصل، مثل: سناب شات، وفيسبوك.