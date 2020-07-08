بعد 5 سنوات.. جوجل تدعم “تعدد المهام” لتطبيق جيميل في آيباد

قالت شركة جوجل يوم الاثنين: إن التحديث الأخير لتطبيق خدمة البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail يجلب دعم تعدد المهام الذي طال انتظاره إلى حواسيب (آيباد) iPad من آبل.

وبدعم ميزة تعدد المهام، لن يضطر المستخدمون إلى فتح تطبيق (جيميل) على كامل شاشة آيباد لتفقد أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني الجديد.

وتقول جوجل: إن الميزة ستعمل مع أي تطبيق آخر في نظام iOS يدعم تعدد المهام القائم على تقسيم الشاشة. وسيحتاج المستخدم إلى سحب الشاشة إلى الأعلى من أسفلها لعرض قائمة التطبيقات السفلية، ثم لمس أي تطبيق آخر، ثم سحبه إلى الأعلى إلى الجانب الأيسر أو الأيمن من الشاشة لفتح النافذة بشكل منفصل عن (جيميل).

وكانت آبل قد قدمت ميزة تقسيم الشاشة كجزء من iOS 9 في عام 2015. ومع ذلك، كانت شركات التقنية بطيئة في دعم هذه الميزة، ومن تلك الشركات: أدوبي، ولكن جوجل عجلت في دعم الميزة لمتصفح كروم في عام 2015، ثم لتطبيقاتها المكتبية في عام 2016، بالإضافة إلى تطبيق يوتيوب.

يُشار إلى أن دعم تعدد المهام في تطبيق (جيميل) يأتي بالتزامن مع إعلان جوجل عن دعم الوضع الداكن في تطبيقاتها المكتبية: (المستندات) Docs، و(جداول البيانات) Sheets، و(العروض التقديمية) Slides، وذلك لنظام التشغيل أندرويد.

وقالت جوجل: إن جميع مستخدمي أندرويد سيتمكنون من الوصول إلى المظهر الداكن خلال الأسبوعين المقبلين. ويمكن للمستخدمين تنشيط المظهر الداكن في المستندات أو جداول البيانات أو العروض التقديمية من خلال الانتقال إلى إعدادات التطبيق المعني. وأضافت الشركة أيضًا أن التطبيقات ستستخدم مظهر النظام تلقائيًا، مما يعني أنه إذا كان الجهاز يستخدم المظهر الداكن، فلن يُضطر المستخدم إلى تفعليها يدويًا في هذه التطبيقات.

وكانت جوجل قد وعدت العام الماضي بدعم ميزة المظهر الداكن في جميع تطبيقاتها، ومنذئذ تضيف الميزة لعدد من التطبيقات، ومن ذلك: تطبيق البحث Google، وتطبيق البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail، والتقويم Google Calendar.