إنستاجرام تتيح تثبيت 3 تعليقات في المنشور.. إليك كيفية ذلك

كشفت منصة إنستاجرام اليوم عن القدرة على تثبيت التعليقات لجميع المستخدمين حول العالم، هذا يعني أنه يمكنك تثبيت ما يصل إلى ثلاثة تعليقات في أعلى مشاركاتك في المنصة. حيث ستساعدك هذه الميزة الجديدة في حفظ التعليقات المضحكة أو الإيجابية أو المهمة في الجزء الأعلى من المنشور.

ووفقًا لمنصة إنستاجرام إن الهدف من هذه الميزة هو إبراز الإيجابية في التعليقات، نحن في البوابة العربية للأخبار التقنية سنختار التعليقات الأكثر تسلية لزيادة المشاعر الإيجابية، كما يجب أن تضع في اعتبارك أنه يتم فرز قسم التعليقات حسب الخوارزمية، مما يعني أن بعض التعليقات قد تضيع في التبديل العشوائي، بغض النظر عن كل شيء، إليك كيفية تثبيت التعليقات التي تختارها.

عندما تكون في إحدى مشاركاتك في منصة إنستاجرام، ابحث عن التعليق الذي تريده، ثم ضع إصبعك عليه واسحب لليمين، يجب أن ترى الآن أربعة خيارات تظهر على الجانب، من اليسار إلى اليمين: تثبيت والرد والإبلاغ والمهملات، الثلاثة الأخيرة تفسر نفسها إلى حد ما. لذلك سيكون عليك اختيار (خيار الدبوس).

يمكنك تثبيت ما يصل إلى ثلاثة تعليقات، حيث بعد تثبيت كل تعليق سيكون في الجزء الأعلى من قسم التعليقات، كما سيتلقى الشخص الذي قمت بتثبيته تعليقه إشعارًا يخبره بأنك فعلت ذلك.

تعتبر هذه الميزة مفيدة جدًا للعلامات التجارية والحسابات الشخصية، حيث يمكن الاستفادة منها بطرق عديدة.