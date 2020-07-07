Poco M2 Pro يأتي بسعر أقل من 200 دولار

أعلنت علامة (بوكو) Poco التجارية المستقلة حديثًا شاومي عن أحدث هواتفها الذكية المسمى (Poco M2 Pro)، مما يوسع نطاق العلامة التجارية بشكل أكبر مما كانت عليه مع إطلاق هاتف (Poco F1) ذو المواصفات العالية بسعر منخفض.

ويشكل يشابه هاتف مثل (Poco X2)، فإن (Poco M2 Pro) يُعد أكثر من مجرد هاتف من الفئة المتوسطة، بحيث إنه في الأساس نسخة معدلة من هاتف شاومي (Redmi Note 9 Pro) المخصص للسوق الهندية، الذي يُباع عالميًا باسم (Redmi Note 9S).

ويأتي الهاتف مع ميزة الشحن السريع بقدرة 33 واط، إلى جانب بطارية كبيرة بسعة 5000 ميلي أمبير، ونطاق سعري مناسب لمواصفات هاتف من الفئة المتوسطة.

وتقول (Poco): إن الشاحن السريع يجب أن يشحن البطارية بنسبة 50 في المئة خلال 30 دقيقة، وفي ظل وجود معالج (Snapdragon 720G) من كوالكوم، فمن المتوقع أن يصمد هذا الهاتف لفترة طويلة من الاستعمال على شحنة واحدة.

ويشمل (Poco M2 Pro) على شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس 6.67 إنشات وبدقة 2400×1080 بكسل داعمة لميزة (HDR10)، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، ويوجد مستشعر بصمة الإصبع المدمج في زر الطاقة.

ويتم حماية الجزء الخلفي والأمامي بواسطة زجاج (Gorilla 5) بينما الإطار مصنوع من البلاستيك، وعلى عكس (Poco X2)، فإن الشاشة لا تقدم معدل تحديث عالي.

وزودت العلامة التجارية الهاتف بكاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

يتوفر الهاتف باللون الأخضر والأسود والأزرق، وهناك نماذج متوفرة بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت، وهناك أيضًا فتحة لبطاقة (microSD).

ويبلغ سعر هاتف (Poco M2 Pro) نحو 185 دولارًا لنسخة 4/64 جيجابايت، في حين يصل سعر نسخة 6/64 جيجابايت إلى نحو 200 دولار، بينما تأتي نسخة 6/128 جيجابايت بسعر 225 دولارًا، وسيكون الهاتف متاحًا في الهند من خلال (Flipkart) بشكل حصري بتاريخ 14 يوليو.

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