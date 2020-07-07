ربما تكون من الأشخاص الذين يحذفون سجل التصفح بشكل منتظم في متصفح الويب الذي تستخدمه، للحفاظ على خصوصيتك، وعدم ترك الفرصة للشركات الإعلانية لتتبعك عبر الإنترنت، ولكن إذا كنت تريد الاحتفاظ بسجل التصفح الخاص بك من أجل العثور على المواقع التي زرتها سابقًا بسهولة بدون الاضطرار إلى البحث مرة أخرى فهناك بعض الطرق التي تساعدك في ذلك.



إليك 4 إضافات تساعدك في الاحتفاظ بأرشيف سجل التصفح حتى بعد حذفه:

1- إضافة History Trends Unlimited:

(History Trends Unlimited) هي إضافة مجانية لمتصفح جوجل كروم، تتيح لك أرشفة سجل التصفح بالكامل في حاسوبك للرجوع إليه في أي وقت، خاصة إذا قمت بتفعيل خيار حذف بياناتك تلقائيًا من حساب جوجل الخاص بك بعد مضي 3 شهور.

كما تقدم لك مخططات لتتبع استخدامك للويب حيث تتضمن الأوقات والأيام التي تتصفح فيها مواقع الويب، مما يتيح لك معرفة المواقع التي تزورها كثيرًا، كما تتيح لك البحث في السجل بأكمله سواء عن طريق الكلمات الرئيسية أو عن طريق الترتيب الزمني.



كما تتميز هذه الإضافة بأنها تقوم بعمل نسخة احتياطية من سجل التصفح في حاسوبك في كل مرة تفتح فيه متصفح جوجل كروم.

2- إضافة History Search:

تنشئ إضافة (History Search) أرشيفًا لسجل الويب تلقائيًا أثناء التصفح، وتتيح لك البحث عن الكلمات الرئيسية في سجل التصفح الخاص بك، من خلال البحث في محتويات كل موقع زرته، على سبيل المثال: إذا كنت تتذكر قراءة عبارة معينة في موقع ما ولكنك لا تتذكر اسم الموقع بالضبط، فيمكنك البحث بكتابة هذه العبارة في مربع البحث للعثور على الموقع بسهولة.

كما يمكنك استخدام القائمة المنسدلة داخل المتصفح مباشرة للعثور على عنصر من سجل التصفح، وتدعم الإضافة جميع متصفحات الويب، مما يتيح لك دمج سجلات التصفح إذا كنت تستخدم أكثر من متصفح في مكان واحد للحصول على أرشيف شامل.

يمكنك استخدام الخطة المجانية للإضافة ولكنها محدودة للغاية، بينما تتيح لك الخطة المدفوعة – التي تُكلف 5.99 دولارات شهريًا – أرشفة غير محدودة لسجل التصفح، مع إمكانية إنشاء أرشيف لسجل التصفح في حاسوبك ثم تصديره إلى حسابك في خدمة التخزين السحابي.

3- إضافة SessionBuddy:

(SessionBuddy) هي إضافة مجانية لمتصفح جوجل كروم، تتيح لك حفظ علامات التبويب المفتوحة في المتصفح في حال توقف المتصفح عن العمل فجأة، ومن ثم بمجرد إعادة تشغيل المتصفح مرة أخرى يمكنك فتح القائمة الرئيسية للإضافة وسترى قائمة بجميع علامات التبويب التي كانت مفتوحة سابقًا.

كما تقوم الإضافة بتخزين جميع علامات التبويب المفتوحة في جلسة التصفح الحالية، حتى في حالة فشل المتصفح في حفظ سجل التصفح الخاص بك لتتمكن من العثور على علامات التبويب بسهولة بدون الاضطرار إلى كتابتها من جديد.

4- إضافة Footnote:

إذا كنت تحاول فقط تذكر المقال الذي قرأته سابقًا، فيمكنك استخدام إضافة متصغح كروم (Footnote) التي تعمل على إنشاء سجل لكل مقالة أو مشاركة مدونة تجدها عبر الإنترنت تلقائيًا.

كل ما عليك القيام به هو زيارة الموقع عبر المتصفح والضغط على رمز الإضافة في أعلى الجهة اليمنى من المتصفح لحفظ عنوان URL الخاص بالموقع. وللوصول إلى العناوين المحفوظة قم بزيارة ملفك الشخصي في موقع الويب الخاص بالإضافة.