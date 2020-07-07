هواوي تسعى لتقليد سامسونج في تصميم Galaxy Z Flip

بدأ أواخر العام الماضي الحديث عن أن شركة هواوي تعتزم إطلاق هاتف ذكي قابل للطي شبيه بهاتف (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip من سامسونج.

وكانت الشركة الصينية قد تقدمت بطلب للحصول على براءة اختراع لدى (المنظمة العالمية للملكية الفكرية) WIPO، وفيها يظهر رسوم لهاتف صدفي. والآن اكتشف موقع (تايجر موبايلز) TigerMobiles براءة اختراع أخرى لهاتف قابل للطي بتصميم صدفي أيضًا.

ووفقًا للقطات شاشة براءة الاختراع، قدمت هواوي طلبًا للهاتف القابل للطي إلى هيئة براءات الاختراع الصينية CNIPA في شهر آب/ أغسطس 2019 لكنها لم تحصل على الترخيص إلا اليوم.

وتُظهر وثائق براءات الاختراع هاتفًا قابلًا مع نظام متعدد للكاميرات الموضوعة بشكل رأسي وما يشبه شاشة ثانية طويلة في الخلف. ويبدو أن الجزء الأمامي من الهاتف يحتوي على قطع للكاميرا الأمامية. ويُطوى الهاتف للداخل باستخدام آلية مفصلية مستديرة مشابهة لما هو موجود في هاتف (جالاكسي زد فليب).

ويعتقد خبراء الصناعة أن هواوي تسعى بجد لمنافسة الهواتف القابلة للطي على غرار هاتفي (جالاكسي زد فليب)، و(جالاكسي فولد) من سامسونج. ومن المتوقع أن تطلق الشركة هاتفًا قابلًا للطي بسعر مرتفع في وقت لاحق من العام الحالي. وقد قيل إنها اشترت زجاجًا رقيقًا للغاية، مثل زجاج (جالاكسي زد فليب)، لاستخدامه في هواتفها الذكية القابلة للطي المرتقبة.

يُشار إلى أن شركة هواوي كانت قد قدمت في السابق طلبًا إلى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية للحصول براءة اختراع هاتف ذكي قابل للطي. وكشفت صفحة الطلب أن الشركة تقدمت به مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهو يكشف عن هاتف قابل للطي شبيه بهاتف (ميت إكس)، مع بعض الاختلاف.