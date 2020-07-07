موتورولا تعلن عن أرخص هاتف 5G من إنتاجها

كشفت شركة موتورولا اليوم الثلاثاء عن هاتفها الذكي الأحدث (موتو جي 5جي بلس) Moto G 5G Plus الذي يمتاز بأنه أرخص هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس من الشركة الأمريكية، وأحد أرخص هواتف 5G في السوق حاليًا.

ويقدم (موتو جي 5جي بلس) شاشة بقياس 6.7 بوصات وبدقة +FHD مع معدل تحديث 90 هرتز، وهي تحتوي ثقبين للكاميرتين الأماميتين اللتين تأتي الرئيسية منهما بدقة 16 ميجابكسل، والثانوية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض. وتدعم الشاشة تقنية (إتش دي آر 10) HDR 10، وهي تأتي أيضًا بنسبة أبعاد 21:9.

ويأتي الهاتف مع حساس البصمة على جانبه مدمجًا في زر الطاقة. وعلى ظهره هناك أربع كاميرات مرتبة بشكل مربع – وهي المرة الأولى من موتورولا – وتبلغ دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، ودقة الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض 8 ميجابكسل، ودقة الثالثة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة 5 ميجابكسل، ودقة الرابعة المخصصة لتصوير العمق 2 ميجابكسل.

ويحتوي (موتو جي 5جي بلس) معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 765) Snapdragon 765 من شركة كوالكوم، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية فهي تأتي بحجم 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويحتوي الهاتف أيضًا بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 20 واط. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بنسخة شبه خام من نظام التشغيل أندرويد 10 من جوجل. ويدعم الهاتف تقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، ومقاومة رذاذ الماء.

وسيتوفر (موتو جي 5جي بلس) اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء في أوروبا باللونين الأزرق والأرجواني، وذلك بسعر 349 يورو لخيار 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر 399 يورو لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت. وتعتزم الشركة طرح الهاتف في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر المقبلة.