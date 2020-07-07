متجر إلكتروني ينشر مواصفات OnePlus Nord المرتقب وسعره

أدرج متجر إلكتروني من رومانيا هاتف (ون بلس نورد) OnePlus Nord المرتقب من شركة (ون بلس) OnePlus الصينية، حيث ظهر الهاتف بتصميمه، ومواصفاته، وسعره.

وأُدرج الهاتف – الذي أكدت الشركة في وقت سابق أنه سيُطلق مبدئيًا في أوروبا، والهند – بسعر يعادل 475 يورو أو 535 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى من السعر الموعود، إذ قيل إنه لن يتجاوز 500 دولار أمريكي.

يُشار إلى أن المتجر نشر صورًا للهاتف مع الكاميرا الأمامية في أعلى الشاشة، في حين أن الصورة السابقة للهاتف تضمنت أن الكاميرا ستكون في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، الأمر الذي جعل البعض يشك في المواصفات المنشورة.

ومع ذلك، ورد في المواصفات المنشورة أن هاتف (ون بلس نورد) سيحتوي معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 765جي) Snapdragon 765G، وشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.55 بوصات.

وسيقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. وعلى ظهر الهاتف، هناك ثلاث كاميرات بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 16 ميجابكسل للثانية، وبدقة 2 ميجابكسل للثالثة. وستأتي البطارية بسعة 4,300 ميلي أمبير/ الساعة.

يُشار إلى أن شركة (ون بلس) أكدت رسميًا موعد الإعلان عن (ون بلس) الذي سيكون في 21 تموز/ يوليو الجاري.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة (ون بلس) قد أكد في شهر حزيران/ يونيو الماضي في منشور عبر منتدى الشركة بأنها تعمل على تطوير هواتف بسعر أقل من الهواتف الحالية. وقال (بيت لاو): إن الشركة تخطط لإطلاق الهواتف في أوروبا والهند مبدئيًا، ولكنها تتطلع إلى إطلاقها أيضًا في أمريكا الشمالية في “المستقبل القريب”.