مايكروسوفت مهتمة بشراء وحدة ألعاب Warner Bros

تشير الأنباء إلى أن شركة مايكروسوفت قد أعربت عن اهتمامها بالحصول على وحدة ألعاب شركة (Warner Bros) المسماة (WB Games)، وهي الناشر المسؤول عن امتيازات الألعاب الشعبية المستندة إلى باتمان وهاري بوتر وشخصيات أخرى.

وتساعد عملية استحواذ مايكروسوفت على قسم الألعاب، الذي يتكون من استوديوهات تطوير الألعاب المنتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، في توسيع قدرات صناعة الألعاب لمجموعة (إكس بوكس) Xbox.

ولم تقرر (AT&T)، الشركة الأم لشركة (Warner Bros)، بعد هل ستبيع النشاط التجاري، لكنها تدرس الاحتمال، وذلك لأنها تنظر في طرق لسداد ديونها البالغة 154 مليار دولار، التي تتعلق جزئيًا باستحواذها عام 2018 على (تايم وارنر) Time Warner.

وأفادت شبكة (CNBC) في الشهر الماضي أن شركة (AT&T) كانت تناقش بيع قسم ألعاب الترفيه التفاعلي الذي يمتلك لعبة الفيديو الشعبية (Mortal Kombat) مقابل صفقة قد تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار.

وأبدت كل من (Take-Two Interactive) و (Electronic Arts) و (Activision Blizzard) اهتمامًا بشراء قسم الألعاب، وترتبط العديد من ألعاب فيديو (WB Games) بالملكية الفكرية لشركة (Warner Bros).

وتشير المعلومات إلى أن الصفقة قد تنطوي على اتفاقية ترخيص تجارية حيث يمكن لشركة (AT&T) الاستمرار في الحصول على عائدات من الملكية الفكرية الخاصة بها.

وتشكل مسألة استحواذ عملاقة البرمجيات على وحدة الألعاب تحركًا منطقيًا، إذ استثمرت شركة سوني بشكل كبير في شخصية (Spider Man)، لذا فإن حصول مايكروسوفت على (Batman) وشخصيات (DC Comics) الأخرى سيكون خطوة ذكية.

وتستعد الشركة المصنعة لنظام التشغيل ويندوز قريبًا لطرح جيل جديد من منصة ألعابها، وكانت تشتري في السنوات القليلة الماضية استوديوهات الألعاب في محاولة لزيادة تشكيلتها.

وتشمل قائمة الاستوديوهات التي تم شراؤها (Ninja Theory) و (Double Fine) و (Obsidian)، وتحاول جعل مطوري الألعاب يعملون بشكل فوري على تطوير ألعاب لمنصة (Xbox Series X).

وتمتلك (WB Games) بالكامل استوديوهات (NetherRealm) و (Rocksteady) و (Monolith) و (TT Games).

وتُعد هذه الاستديوهات مسؤولة عن تطوير مجموعة من الألعاب الأكثر شعبية في التاريخ، مثل (Mortal Kombat) و(سلسلة Arkham) و(سلسلة Middle Earth) وألعاب LEGO، ويمكن أن تصل إلى أيدي شركة مصنعة لمنصة ألعاب.