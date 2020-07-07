كيفية تنزيل الإصدار التجريبي العام لنظام iOS 14

من المحتمل ألّا يصل إصدار 14 iOS الكامل حتى شهر سبتمبر، لكن يمكنك الاستمتاع في وقت مبكر من شهر يوليو به إذا كنت تعرف ما يجب القيام به.

الإصدار التجريبي العام لنظام التشغيل iOS 14 ليس له تاريخ إصدار محدد حتى الآن، لكن آبل قالت: إنه سيأتي في وقت ما من هذا الشهر، عندما يحدث ذلك، هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها للحصول على الإصدار التجريبي، حيث ستختبر نسخة غير مكتملة من نظام iOS 14 قبل بقية العالم.

الهواتف التي تدعم نظام 14 iOS

iPod Touch (الجيل السابع).

iPhone SE (الجيل الأول والثاني).

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

إنشاء نسخة احتياطية:

يمكن لأي إصدار تجريبي من أي نظام جديد أن يفسد هاتفك نظريًا، وإذا كنت ترغب في تجنب هذا أو التعامل مع الأخطاء بشكل عام، توصي آبل بعمل نسخة احتياطية من هاتف آيفون قبل أن تحميل الإصدار التجريبي من iOS 14، وهناك عدة طرق للقيام بذلك، لكن قد يكون من الأفضل القيام بذلك على جهاز حاسب يعمل بنظام (Mac) أو ويندوز.

يحتاج مستخدمو (Mac) إلى توصيل هواتفهم بأجهزة الحاسب الخاصة بهم عبر (USB). وإذا كنت تستخدم (macOS Catalina)، فافتح (Finder) وابحث عن (آيفون) في الشريط الجانبي، ثم انقر على (عام) في نافذة (Finder)، وحدد خيار نسخ بيانات آيفون احتياطيًا إلى (Mac)، ثم قم بتشفير بياناتك بكلمة مرور، وانقر فوق زر (النسخ الاحتياطي الآن).

بينما يحتاج مستخدمو ويندوز إلى توصيل هاتف آيفون عبر (USB) وفتح تطبيق (iTunes)، ثم الضغط على (زر آيفون) في أعلى يسار شاشة (iTunes)، ثم انقر فوق (Summary)، ثم انقر فوق (النسخ الاحتياطي الآن). يمكنك أيضًا تشفير بياناتك بكلمة مرور إذا أردت.

تسجيل هاتفك وتثبيت الإصدار التجريبي العام من نظام iOS 14:

افتح متصفح سفاري من هاتف آيفون وانتقل إلى موقع آبل على الويب. إنه أمر واضح جدًا من هنا؛ لأن آبل تقوم بتوضيح ما يجب القيام به في كل خطوة على الطريق، مرر لأسفل حتى ترى زر (البدء) وانقر عليه.

في الصفحة التالية، قم بالتمرير لأسفل حتى ترى رابطًا لتسجيل جهازك في برنامج آبل التجريبي، سينقلك ذلك إلى صفحة تخبرك بعمل نسخة احتياطية، إذا كنت مهتمًا بما قلناه في سابقًا، فقد فعلت ذلك بالفعل. إذا لم يكن الأمر كذلك، فانتقل للأعلى قليلاً.

سيكون هناك أيضًا زر لتنزيل ملف تعريف التكوين، اضغط على ذلك، وانتظر حتى ينتهي التنزيل، ثم انتقل إلى تطبيق الإعدادات، من المفترض أن ترى زرًا جديدًا يقول: (تم تنزيل الملف الشخصي) بالقرب من أعلى قائمة الإعدادات، انتقل إلى ذلك وقم بتثبيته؛ لأن هذا الملف الشخصي سيسمح لك بتنزيل الإصدار التجريبي الفعلي من نظام iOS 14.

الخطوة الأخيرة هي الأسهل في الحصول على الإصدار التجريبي العام من نظام iOS 14 فما عليك سوى الرجوع إلى قائمة الإعدادات الرئيسية، والضغط على عام، والانتقال إلى تحديث البرنامج. إذا قمت بتثبيت ملف تعريف التكوين بشكل صحيح، فستتمكن من تنزيل أحدث إصدار بيتا من نظام iOS 14.

مرة أخرى، يتعين عليك الانتظار حتى يتوفر الإصدار التجريبي بالفعل قبل أن تعمل هذه الخطوات على النحو المنشود. وإذا قمت بذلك قبل ذلك، فستحصل فقط على إصدار تجريبي لإصدار (iOS) لديك بالفعل، ولن تحصل على إصدار iOS 14 التجريبي.