كيفية إعداد خدمة VPN في هاتف آيفون

تسهل آبل إعداد عمل VPN الذي يدعم (L2TP و PPTP و IPSec)، وإذا سافرت حول العالم وتريد أن يعتقد جهاز آيفون أنه لا يزال في بلدك، أو بلد مختلف، فستساعدك شبكة VPN على ذلك.

ما هي شبكة VPN؟

هي شبكة خاصة افتراضية تقوم بإنشاء اتصال مباشر من جهازك الحاسب إلى شبكة أخرى، بعض الشركات لديها شبكة إنترنت داخلية لا يمكن الوصول إليها إلا أثناء تواجدك في الموقع. لكن يمكن لشبكة VPN إنشاء اتصال آمن من خلال إعادة توجيه الاتصال لهذا الموقع.

يتم استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة غالبًا عند تسجيل الدخول إلى شبكة واي فاي عامة، حيث ستقوم الشبكة بإعداة توجيهك إلى نقطة نهاية مختلفة بحيث لا يُرى أنك تستخدم الشبكة العامة.

كما أنها تستخدم بانتظام لجعل هاتف آيفون يبدو وكأنه في مكان مختلف، وهذا مفيد إذا كنت ترغب في الوصول إلى الخدمات الإقليمية أو المحتوى غير المتوفر في البلد الذي تتواجد فيه حاليًا.

يمكنك استخدام خدمة VPN على هاتف آيفون بكل سهولة، لكن ستحتاج إلى اختيار الخدمة أولًا وتثبيت تطبيقها. نوصي باستخدام (BulletVPN) حيث ستحصل على خصم بنسبة 92 في المئة إذا قمت بشرائه الآن.

يمكنك أيضًا تكوين شبكة VPN الخاص بك يدويًا، ولإعدادها ستحتاج إلى معلومات الإعداد قبل البدء، مثل الخادم والمعرف عن بُعد واسم المستخدم وكلمة المرور. إذا لم يكن لديك هذه المعلومات، فاطلب ذلك من مسؤول النظام أو الدعم الفني لشركتك، أو اتصل بخدمة VPN الخاصة بك للمساعدة.

كيفية إعداد خدمة VPN في هواتف آيفون:

أسهل طريقة لإعداد عمل خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة على هاتف آيفون هي من خلال مزود مثل تلك الخدمة المذكورة أعلاه. قم بالتسجيل في واحدة من تلك خدمات الشبكة الافتراضية الخاصة الرائعة، وقم بتثبيت التطبيق ذي الصلة على هاتفك الآيفون، ثم افتحها وسجل الدخول إلى حسابك.

بعد تسجيل الدخول، ستتم مطالبتك بمنح الإذن لإضافة تكوين VPN إلى هاتف آيفون، انقر فوق السماح بتكوين الشبكة الافتراضية الخاصة بك تلقائيًا.

ستتم مطالبتك بعد ذلك بإدخال رمز المرور أو (Touch ID) لمنح الإذن لتغيير إعدادات VPN، أدخل رمز المرور أو قم بتنشيط (Touch ID).

بمجرد تمكين خدمة VPN، يمكنك تحديدها وتوصيلها في أي وقت دون الحاجة إلى فتح التطبيق مرة أخرى، حيث يمكنك استخدام التطبيق لتغيير الموقع وضبط الإعدادات الأخرى.

شغّل الإعدادات من شاشتك الرئيسية.

انقر على (عام).

حدد (VPN).

إذا كان لديك أكثر من شبكة خاصة افتراضية، فحدد الخدمة الذي تريد استخدامها.

قم بتبديل مفتاح الحالة.

عند الانتهاء من استخدام الشبكة الخاصة الافتراضية، اتبع الإرشادات أعلاه لإيقاف تشغيلها. لا تنس إيقاف تشغيلها خاصة إذا كنت تستخدم خطة مجانية محدودة.

كيفية تكوين خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة يدويًا في هاتف آيفون: