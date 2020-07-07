قفاز ASL يفسر لغة الإشارة بسرعة 60 كلمة في الدقيقة

يعمل المهندسون في (UCLA) على تطوير قفاز يفسر لغة الإشارة الأمريكية إلى اللغة الإنجليزية المنطوقة من خلال تطبيق للهاتف الذكي، يعمل نظام القفاز في الوقت الفعلي بسرعة 60 كلمة في الدقيقة، وبدقة 98.63 في المئة، وعلى الرغم من كونه بعيدًا أن يكون منتجًا نهائيًا، فقد تصبح قفازات ASL (لغة الإشارة الأمريكية) في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس موردًا للتعليم.

على عكس نظام الكاميرا، من المحتمل أن تكون قفازات ASL في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس محمولة أو غير ضارة، إنها مبطنة بمستشعرات رقيقة قابلة للتمدد ومغزولة بموصل كهربائيًا يكتشف الحركات والإيماءات.

يتصل قفاز ASL لاسلكيًا بهاتف يمكن من خلال التطبيق الصحيح تفسير لغة الإشارة الأمريكية إلى اللغة الإنجليزية المنطوقة على الفور، أيضًا، على عكس نظام الكاميرا، لا يكلف قفاز ASL سوى حوالي 50 دولارًا، ويمكنه الاتصال بأجهزة استشعار الوجه لالتقاط التعبيرات التي تعد جزءًا من ASL.

قفاز ASL مثير للإعجاب، لكنه لا يزال نموذجًا أوليًا، وهو يفسر الكلمات بمعدل 60 كلمة في الدقيقة، وهو أبطأ من سرعة المحادثة للأشخاص الذين يجيدون لغة ASL، لدى القفاز أيضًا مفردات من 660 كلمة فقط.

على الرغم من كل القيود، فإن القفاز لديه القدرة على المساعدة وهو ذو شعبية على نطاق واسع، وقدمت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بالفعل براءة اختراع للقفازات وتأمل في تصنيعها للبيع بمجرد أن تعمل بشكل أسرع وتملك مفردات أكثر.