صفقة اليوم.. احترف تصميم المؤثرات البصرية مع خصم 95%

حزمة تصميم المؤثرات البصرية باستخدام برنامج أدوبي أفتر إفكتس ونوك The Adobe After Effects & Nuke VFX Production Bundle.

عدد الدورات: 4.

عدد الدروس: 124.

المدة: 8 ساعات.

يعتبر برنامج (أدوبي أفتر إفكتس) Adobe After Effects من أهم برامج المؤثرات البصرية وأكثرها شهرة على الإطلاق، فهو الركيزة الأساسية لصناعة السينما، ويعتمد عليه صانعو الأفلام السينمائية والعروض والبرامج المرئية بشكل أو بآخر. حيث يُستخدم في إضافة المؤثرات البصرية والخدع السينمائية والرسوم المتحركة والتراكيب في الفيديو.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم أساسيات برنامج After Effects؛ وكيفية استخدام تقنية (Rotoscoping) إحدى تقنيات الرسوم المتحركة التي يستخدمها المصممون لتتبع لقطات الصور المتحركة إطارًا تلو الآخر لإنتاج حركات واقعية، وكذلك استخدام After Effects وإضافة Mocha AE لتتبع حركة أي شيء في الفيديو وإنتاج حركات واقعية.

تتضمن هذه الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام برنامج After Effects لإنشاء تأثيرات بصرية واقعية (VFX) وليس رسومات متحركة فقط، وتطبيق التقنيات الأساسية والعالية المستوى في تركيب المؤثرات المرئية بعد الإنتاج باستخدام 3 أفلام حقيقية.

كما تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام برنامج Nuke لإنشاء لقطات مؤثرات بصرية رائعة (VFX)، وكيفية تطبيق التقنيات الأساسية والمتقدمة في التركيب الثنائي الأبعاد، وكيفية استخدام تقنية (compositing) المتقدمة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 617 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 95%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

VFX Compositing with After Effects: The Complete Edition

VFX Rotoscoping 101 with After Effects & Mocha

VFX Production On-Set: Becoming a Visual Effects Supervisor

VFX Compositing with Nuke: The Complete 2D Edition

الحصول على الصفقة: من هنا.