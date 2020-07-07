صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف تحليل البيانات مع خصم 91%

- الحزمة الكاملة للبيانات الضخمة The Complete Big Data & Power BI Bundle.
- عدد الدورات: 5.
- عدد الدروس: 254.
- المدة: 30 ساعة.
- تطور مجال تحليل البيانات بسرعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأصبح له دور مهم جدًا في المؤسسات والشركات بكافة أنواعها، ولذلك زاد الطلب على الأشخاص الذين يمتلكون مهارات في علوم البيانات أكثر من أي وقت مضى.
- تقدم شركة مايكروسوفت أدوات قوية، مثل: Power BI، وAccess، وإكسل، لتسهيل جمع البيانات من مصادر متعددة وتحليلها بكفاءة.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تحليل البيانات باستخدام أدوات مايكروسوفت، ابتداءً من الأساسيات، وحتى كيفية تحليل كميات ضخمة من البيانات باستخدام كل من: إكسل، و Access، و Power BI.
- ستتعلم كيفية استخدام تقنية (Power Query) التي تمكنك من اكتشاف مصادر البيانات ودمجها وفرزها لتلبية احتياجات التحليل، وتتوفر ميزات Power Query في كل من: Excel وإصدار سطح المكتب من (Power BI).
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام أداة ذكاء الأعمال (Power BI) في تحليل البيانات للوصول إلى رؤى دقيقة واتخاذ قرارات سريعة، وكيفية استيراد ملفات CSV و Excel إلى إصدار سطح المكتب من (Power BI)، وإنشاء علاقات بين الجداول المختلفة لإنشاء نماذح البيانات، ثم ستنتقل إلى تعلم كيفية استخدام (Power Query) لتنظيم البيانات وفرزها، واستخراج تقارير تفاعلية ومشاركتها مع فريق العمل.
- تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول احتراف العمل في برنامج إكسل، ابتداءً من الأساسيات، وحتى (الجداول المحورية) Pivot Tables إحدى أقوى أدوات التحليل وأكثرها مرونة في البرنامج، وكذلك تقنية Power Query، وأدوات أخرى مثل: Power Pivot و DAX.
- تضم الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة حول استخدام برنامج (Access 2019) في تحليل البيانات، وكيفية استخدامه لإدارة مجموعات البيانات الكبيرة والمعقّدة، ومعالجتها بسرعة. ودورة أخرى حول كيفية استخدام لغة البرمجة VBA – وهي لغة البرمجة التي تعمل على تشغيل برامج مايكروسوفت – لأتمتة توزيع السجلات في برنامج Access، والتحكم في فرزها. وكيفية استخدام قاعدة بيانات SQL في لغة VBA.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
475 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 91%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Power BI
- Power Pivot, Power Query & DAX in Excel
- Advanced Excel 2019
- Access 2019: Beginners
- Access 2019: Advanced