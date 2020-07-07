حساب جوجل.. 3 إعدادات رئيسية يجب ضبطها الآن لتأمين بياناتك

يجب أن يكون الأمان دائمًا على رأس قائمة أولوياتك خاصةً عندما يتعلق الأمر بحساباتك على الإنترنت، وبما أن حساب جوجل يتيح لك الوصول إلى جميع خدمات ومنتجات جوجل في هاتفك أو حاسوبك، فإن تأمينه يُعتبر أمرًا ضروريًا.

لو فكرت للحظة في حجم البيانات الشخصية التي يمكن الوصول إليها إذا اختُرق حساب جوجل الخاص بك، لأدركت مدى أهمية اتخاذ كافة التدابير الأمنية لحمايته، فقد يحتوى على بياناتك البنكية، وفواتير الشراء، وأسرار عملك، ناهيك عن استخدامه للتسجيل في الكثير من المواقع والخدمات الخارجية.

فيما يلي 3 إعدادات رئيسية يجب ضبطها الآن لتأمين حساب جوجل:

أولًا، قبل البدء يجب إجراء فحص أمان للحساب:

قبل البدء في إجراء أي تغييرات لتأمين حساب جوجل الخاص بك، يجب عليك إجراء (فحص أمان للحساب) Security Checkup، للحصول على توصيات من جوجل مخصصة لك.

تتيح لك هذه الخدمة معرفة مدى أمان حسابك من خلال التحقق من المشكلات الرئيسية، وكذلك الحصول على نصائح مفيدة تجعل تصفحك للإنترنت أكثر أمانًا، مثل: تذكيرك بإضافة قفل لشاشة هاتفك، وتفعيل ميزة المصادقة الثنائية، وإلغاء إمكانية الوصول إلى بياناتك في حال كانت تنطوي على خطورة، وإظهار المواقع والتطبيقات التي سجلت الدخول إليها باستخدام حساب جوجل الخاص بك.

إذا ظهرت لك بعض المشكلات المتعلقة بحسابك، لن يستغرق الأمر الكثير لإصلاحها، لأن جوجل تجعل من السهل تصحيح أي ثغرات أمنية مباشرة من صفحة نتائج فحص الأمان. فكل ما عليك فعله هو الضغط على المشكلة واتباع خطوات جوجل لحلها.

بمجرد إصلاح أي مشكلات متعلقة بفحص الأمان، يجب عليك التركيز على ضبط بعض الإعدادات الأخرى في حساب جوجل الخاص بك، ومنها:

1- استخدام كلمة مرور قوية، وتفعيل ميزة المصادقة الثنائية:

كما هو الحال مع أي حساب تستخدمه في الإنترنت، تحتاج إلى استخدام كلمة مرور قوية، وتفعيل ميزة المصادقة الثنائية (2FA). وهناك العديد من الطرق التي تتيح لك إنشاء كلمات مرور قوية، ولعل أسهلها استخدام تطبيق لإدارة كلمات المرور.

ولتفعيل ميزة المصادقة الثنائية في حساب جوجل يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك من خلال هذا الرابط: https://myaccount.google.com/.

اضغط على علامة تبويب (الأمان) Security من القائمة الموجودة في الجانب الأيسر من الشاشة.

مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (تسجيل الدخول إلى جوجل) Signing in to Google، اضغط على خيار (2Step Verification) لتفعيل المصادقة الثنائية.

اضغط على خيار (البدء) Get started، ثم اتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة.

2- تفعيل خيارات الاسترداد في حساب جوجل:

تتيح لك هذه الخطوة ضمان إمكانية استعادة حساب جوجل الخاص بك إذا ما تعذّر عليك تسجيل الدخول إليه لأي سبب، مثل: نسيان كلمة المرور، أو إذا كان شخص آخر يستخدم حسابك، أو تم قفله لسبب آخر.

كل ما عليك فعله هو إضافة بريد إلكتروني أو رقم هاتف إلى حساب جوجل الخاص بك أو الاثنين معًا، حيث تستخدمهما جوجل للتحقق منك إذا لم تتمكن من تسجيل الدخول لحسابك لأي سبب.

انتقِل إلى حسابك جوجل الخاص بك.

اضغط على علامة تبويب (المعلومات الشخصية) Personal info من القائمة الموجودة في يسار الشاشة.

في قسم معلومات الاتصال، اضغط على خيار (إضافة رقم هاتف لاسترداد الحساب) Add a recovery phone. ثم اتَّبع الخطوات التي تظهر على الشاشة.

ولإضافة بريد إلكتروني في خيارات الاسترداد، ارجع مرة أخرى لقسم معلومات الاتصال، ثم اضغط على خيار (البريد الإلكتروني).

حيث يمكنك إضافة عنوان بريد إلكتروني آخر مخصص للطوارئ، أو تغيير عنوان البريد إذا كنت قد أضفته قبل ذلك.

3- التحقق من الأجهزة المرتبطة بحساب جوجل:

تقدم لك جوجل معلومات عن الأجهزة المرتبطة بحسابك ونوعها، مما يساعدك في العثور على الأجهزة القديمة أو غير المعروفة وإزالتها من حسابك لتأمين معلوماتك ومنع أي شخص من الوصول لحسابك.

انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك.

اضغط على علامة تبويب (الأمان) Security.

مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (الأجهزة الخاصة بك) Your devices، ثم اضغط على خيار (إدارة الأجهزة) Manage devices.