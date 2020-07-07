تسريب الصور الحية الأولى لهاتف Galaxy Note 20 Ultra المرتقب

نشر أحد الحسابات في موقع تويتر اليوم الثلاثاء ما يبدو أنها الصور الحية الأولى لهاتف (جالاكسي نوت 20 ألترا) Galaxy Note 20 Ultra المرتقب من شركة سامسونج.

ونشر “اليوتيوبر” (جيمي إز برومو) Jimmy Is Promo عبر حسابه في تويتر بضع صور للهاتف الذي يُنتظر أن تُعلن عنه الشركة الكورية مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل.

ومع أنه من الصعب التأكد من صحة الصور المنشورة، إلا أنها تتطابق مع ما نُشر حتى الآن من صور لهاتف (جالاكسي نوت 20 ألترا) – الذي يُتوقع أيضًا أن يُسمّى (جالاكسي نوت 20 بلس) Galaxy Note 20 Plus- خاصةً الصورة الصحفية التي سربتها سامسونج نفسها عبر موقعها الروسي.

ويظهر الهاتف في الصور المنشورة مع شاشة منحنية من الجانبين، وكاميرا أمامية ضمن الشاشة في منتصف الجزء القريب من الحافة العلوية. وكتب ناشر الصور في تغريداته: “لقد وصل. إنه جميل”، و”حافات ضيقة”.

كما نُشرت صورة لظهر الهاتف مع القلم الإلكتروني فوق الكاميرات الخلفية، التي يبدو أنها تتماشى مع التسريبات السابقة، خاصةً فيما يتعلق بعدسات التقريب، والحساس الذي يبدو أنه سيكون إما للتصوير الثلاثي الأبعاد 3D ToF، أو لدعم تقنية التركيز التلقائي الليزري.

وقال ناشر الصور أيضًا: إن سامسونج نقلت فتحة القلم الإلكتروني ومكبرات الصوت إلى الجانب السفلي الأيسر. كما أنه نشر صورة تُظهر أن الهاتف سيعمل بواجهة المستخدم One UI 2.5 الخاصة بسامسونج، والمبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

وكانت تسريبات سابقة قد ذكرت بأن شركة سامسونج تعتزم عقد حدث Samsung Unpacked القادم المخصص للإعلان عن هواتف (جالاكسي نوت 20) المرتقبة – إلى جانب هواتف أخرى – في 5 آب/ أغسطس المقبل.

ويُتوقع أن تُعلن الشركة الكورية التي تعد أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم؛ عن هاتفي (جالاكسي نوت 20)، و(جالاكسي نوت 20 ألترا)، كما تعتزم الإعلان عن نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G من هاتفها القابل للطي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip، بالإضافة إلى هاتف (جالاكسي فولد 2) Galaxy Fold 2.

وأمس، أفاد تقرير جديد من كوريا الجنوبية بأن سامسونج تعتزم طرح هواتف (جالاكسي نوت20) و(جالاكسي نوت20 ألترا) في السوق اعتبارًا من 21 آب/ أغسطس المقبل، الذي سيكون هو يوم الجمعة قبل الأخير من الشهر، وذلك على غرار ما فعلت الشركة مع هواتف (جالاكسي نوت10) التي أُعلن عنها في 7 آب/ أغسطس 2019، ثم أُتيحت للحجز لمدة أسبوعين.