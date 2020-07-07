القيود الأمريكية أدت إلى تقارب دويتشه تليكوم مع هواوي

عززت شركة الاتصالات العالمية (دويتشه تليكوم) Deutsche Telekom شراكتها الإستراتيجية مع هواوي العام الماضي، وذلك بالرغم من التحدي المتزايد تجاه البائع الصيني المهيمن.

وذكرت صحيفة هاندلسبلات Handelsblatt نقلًا عن وثائق داخلية أن دويتشه تليكوم كثفت علاقاتها التجارية مع هواوي الصينية.

وتعتمد دويتشه تليكوم، التي تعمل في عشرات الأسواق الأوروبية مثل ألمانيا وبولندا والتشيك وهولندا والنمسا، بشكل كبير على المعدات من هواوي.

وتقاوم برلين المطالبات الأمريكية باستبعاد الشركة الصينية من شبكات الاتصالات الخاصة بها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وتصف صحيفة هاندلسبلات كيف اتفقت دويتشه تليكوم مع هواوي على صفقة في منتصف 2019، بحيث تتخذ هواوي إجراءات لتجنب تعطل سلسلة التوريد تبعًا للقيود الأمريكية، بالإضافة إلى تغطية تكاليف الأضرار والتأخيرات المحتملة.

وقالت الصحيفة: إن المجموعة الألمانية اعتمدت على هواوي كمورد لشبكة الجيل الخامس (5G)، بالإضافة إلى توسيع النطاق العريض والخدمة السحابية وعرض التلفاز.

ووافقت الشركتان على الاعتماد بشكل متزايد على مكونات عتادية لشبكة الجيل الخامس (5G) خالية من أي مكونات أمريكية.

كما طلبت دويتشه تليكوم من هواوي منحها ميزة تكنولوجية في ألمانيا على منافسيها لتأمين الدور القيادي فيما يتعلق بشبكات الجيل الخامس، حسبما ذكرت هاندلسبلات.

ونفى متحدث باسم دويتشه تليكوم أي اعتماد خاص على هواوي، كما رفضت الشركة الصينية التعليق على التفاصيل، لكنها قالت: إن هواوي لم تخف أبدًا علاقتها الوثيقة مع الشركة الألمانية، وذلك وفقًا لما ذكرته هاندلسبلات.

ورفضت دويتشه تليكوم فرض أي حظر شامل على البائعين الأجانب لمعدات شبكات الاتصالات، قائلة: إن ذلك سيقلل من مرونتها.

وقالت الحكومة الألمانية في الشهر الماضي: إنها لن توافق على قواعد تثبيت المكونات في شبكة الاتصالات المتنقلة المستقبلية (5G) حتى شهر سبتمبر على الأقل.

وبعد تشغيل أول اتصال (5G) في أوروبا في عام 2017، ساعدت تقنية هواوي المبتكرة حديثًا شركة (Deutsche Telekom) على توسيع شبكة اتصالاتها المحمولة للجيل الخامس في ألمانيا.

ويواصل المزود العالمي الرائد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دعم (Deutsche Telekom) من خلال ترقية هوائياتها من الجيل الرابع (4G) إلى الجيل الخامس (5G) في جميع أنحاء البلاد، بمعدل سريع.

وتمتلك (Deutsche Telekom) الآن 12 ألف هوائي لشبكات الجيل الخامس قيد التشغيل المباشر في ألمانيا، مما يجعلها أكبر شبكة (5G) في ألمانيا، ومن المتوقع أن يستفيد نصف سكان البلاد من خدمات الجيل الخامس بحلول منتصف شهر يوليو.