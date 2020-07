إنستاجرام تطلق ميزة التعليقات المثبتة لجميع المستخدمين

أعلنت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام اليوم الثلاثاء عن إتاحة ميزة التعليقات المُثبَّتة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد الإعلان عنها قبل بضعة أسابيع.

وكانت إنستاجرام – المملوكة لشركة فيسبوك – قد أعلنت عن ميزة التعليقات المثبتة في 12 أيار/ مايو الماضي. وهي تسمح للمستخدمين بثبيت ثلاثة تعليقات لأي منشور، لتبقى تلك التعليقات المثبتة ظاهرة في الأعلى دائمًا. وهي مصممة للسماح لكاتب المنشور بالتحكم بالهدف من المنشور من خلال إبراز التعليقات الإيجابية، والإشراف على التعليقات السلبية، والمسيئة التي تظهر عادةً بين التعليقات الأخرى.

Today we’re rolling out pinned comments everywhere. 📌

That means you can a pin a few comments to the top of your feed post and better manage the conversation. pic.twitter.com/iPCMJVLxMh

— Instagram (@instagram) July 7, 2020