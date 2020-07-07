إلى مستخدمي أندرويد.. هذه التطبيقات تسرق بياناتكم في فيسبوك

يراقب مستخدمو أندرويد تحسين جوجل المستمر لمتجر تطبيقاتها، كما يراقبون الوعود بتحسين هذا المتجر، لكن لن يتوقف مطورو تطبيقات أندرويد الخبيثون أبدًا عن إنتاج تطبيقات ضارة لمستخدمي أندرويد ولن يتوقفوا أبدًا عن محاولة التسلل إلى المتجر.

بعد كل دفاعات الشركة لحماية التطبيقات والقيام بفحصها، قامت جوجل بضبط 25 من التطبيقات التي يمكنها من سرقة بيانات تسجيل دخول المستخدمين إلى فيسبوك.

كشفت (Evina)، وهي شركة فرنسية للأمن السيبراني، عن هذه الأخبار في الأسابيع الماضية، حيث قالت في تقريرها إن مجموعة تهديد واحدة طورت مجموعة من التطبيقات الضارة بمستخدمي أندرويد التي تم إنشاؤها لتبدو وكأنها من التطبيقات الموثوقة، مثل تطبيقات الخلفيات والمصباح اليدوي إلى ألعاب الهاتف الذكي. ومع ذلك، كان لجميع هذه التطبيقات الهدف ذاته، كما توضح (Evina) في تقريرها عن الاحتيال.

توضح الشركة أنه عندما يتم تشغيل تطبيق على هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد تستفسر البرامج الضارة عن اسم التطبيق، إذا كان تطبيق فيسبوك، فإن البرنامج الضار سيطلق متصفحًا يقوم بتحميل فيسبوك في الوقت ذاته. حيث يتم عرض المتصفح في المقدمة مما يجعلك تعتقد أن التطبيق قام بتشغيله، وعند إدخال بيانات الاعتماد الخاصة بك في هذا المتصفح، يقوم البرنامج الضار بتنفيذ جافا سكريبت لاستردادها. ثم ترسل البرامج الضارة معلومات حسابك إلى الخادم الخاص بالمجرمين.

تضمنت التطبيقات:

هناك شيء واحد يجب ملاحظته، هو عندما سحبت جوجل التطبيقات من متجر جوجل بلاي بعد مشاركة (Evina) لنتائجها، عطل عملاق البحث أيضًا التطبيقات من جانب المستخدم، بالإضافة إلى إخطار المستخدم عبر خدمة (Play Protect).

وفقًا لشركة (Evina) الفرنسية، فقد أُبلغت جوجل بالتطبيقات الضارة لمستخدمي أندرويد في أواخر شهر مايو، وقد حققت جوجل بالأمر واتخذت إجراءات في يونيو، على الرغم من أن بعض التطبيقات كانت موجودة في متجر جوجل بلاي منذ عام 2019 على الأقل. ووفقًا للشركة الفرنسية، حصلت هذه التطبيقات على أكثر من مليوني تنزيل.

كان هناك عدد قليل من الأمثلة مثل هذا المثال في الأشهر الأخيرة، مثل المجموعة المحملة بالبرامج الضارة المكونة من عشرين تطبيقًا (بما في ذلك التقويم والطقس ووظائف الكاميرا) التي كان على جوجل أن تطلقها من متجر جوجل بلاي مرة أخرى في فبراير بعد أن تم العثور على طلب جميع أنواع الأذونات الشائنة المحتملة، لكن ليس قبل حصول هذه التطبيقات على حوالي 382 مليون عملية تنزيل.