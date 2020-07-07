تطورت الهواتف الذكية بشكل متسارع خلال الفترة الأخيرة وزادت شعبيتها، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه يوجد حاليًا 3.5 مليار مستخدم للهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 7.3 مليار مستخدم بحلول عام 2023، لهذا السبب هناك زيادة دائمًا في عدد التطبيقات التي تُطور كل يوم.

لا يزال استخدام التطبيقات وتوغل الهاتف الذكي في حياتنا ينمو بمعدل كبير، دون أي مؤشرات تدل على التباطؤ في المستقبل، لأن الهواتف الذكية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا.

إذا كنت تتطلع إلى اكتساب مهارات جديدة تمكنك من العمل في وظائف يمكن القيام بها عن بُعد، أو تريد تغيير مسارك المهني، أو حتى تبحث عن تحدٍ جديد، فيمكنك تعلم لغات البرمجة التي تساعدك على احتراف تطوير تطبيقات أندرويد، حيث يمكن أن يساعدك ذلك كثيرًا في تحقيق أهدافك.

إليك أفضل 5 لغات برمجة لتطوير تطبيقات أندرويد وكيف تتعلمها بأقل تكلفة؟

1- لغة Java:

تُعتبر لغة (جافا) Java إحدى أكثر لغات البرمجة شعبية وتفضيلًا بين مطوري تطبيقات أندرويد، كما أنها تستخدم في تطوير تطبيقات الويب، والألعاب، وتقنيات البيانات الضخمة، وذلك بسبب دعمها العديد من الميزات، مثل: سهولة الاستخدام، ودعم مفهوم (البرمجة كائنية التوجه) Object-Oriented، وتقديم (واجهات برمجة تطبيقات) APIs لأنشطة مختلفة، وتدعم عددًا كبيرًا من المكتبات المفتوحة المصدر.



أين تتعلمها: يمكنك الاشتراك في الحزمة التدريبية الكاملة (The 2020 Complete Java Master Class Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 62 ساعة تدريبية تُغطي جميع المهارات اللازمة لاحتراف البرمجة بلغة جافا مع خصم يصل إلى 96%، أي بسعر 39.99 دولارًا فقط.

ويمكنك أيضًا الاشتراك في الحزمة التدريبية (The Ultimate Java Programming Bundle: Lifetime Access) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 11 دورة تدريبية مع خصم 98%، أي بسعر 31 دولارًا.

2- لغة Kotlin:

تُعتبر لغة كوتلن (Kotlin) إحدى أهم أدوات مطور تطبيقات أندرويد، حيث إنها لغة برمجة مخصّصة لمنصة جافا الافتراضية (Java Virtual Machine) المعروفة اختصارًا JVM، وهي متوافقة بنسبة 100% مع لغة جافا، حيث يمكنك متابعة العمل على مشاريع Java القديمة الخاصة بك باستخدام Kotlin.

أين تتعلمها: يمكنك الاشتراك في الحزمة التدريبية (Kotlin for Android: Beginner to Advanced) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 23 ساعة تدريبية تُغطي جميع المهارات اللازمة لاحتراف البرمجة بلغة كوتلن مع خصم يصل إلى 90%، أي بسعر 19 دولارًا فقط.

3- لغة #C:

(سي شارب) #C؛ هي لغة برمجة مفتوحة المصدر، يشار إليها عادة بأنها إحدى أكثر لغات البرمجة تنوعًا، وتعتبر خيارًا مثاليًا لتطوير تطبيقات أندرويد، كما تُستخدم في تطوير تطبيقات الويب والألعاب حيث تدعمها منصة (Unity3D) إحدى أشهر منصات تطوير الألعاب.

أين تتعلمها: يمكنك الاشتراك في الحزمة التدريبية الكاملة (The Complete C# Programming Bundle: Lifetime Access) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 7 دورات تساعدك في احتراف تطوير التطبيقات والألعاب بلغة (سي شارب)، مع خصم يصل إلى 97%، أي بسعر 29 دولارًا فقط.

4- لغة Python:

تشير التقارير إلى أن (بايثون) Python هي رسميًا لغة البرمجة الأكثر استخدامًا في العالم اليوم، حيث تغلبت على لغة (جافا) Java، التي كانت اللغة المفضلة للمطورين في جميع أنحاء العالم لأطول فترة زمنية. ولكن طبيعة لغة بايثون الديناميكية، وتضمنها لمكتبات متعددة مع الميزات المدمجة لكل شيء تقريبًا جعلها الخيار الشائع بين المطورين وعلماء البيانات.

أين تتعلمها: يمكنك أيضا الاشتراك في الحزمة التدريبية الكاملة (The Complete 2020 Python Programming Certification Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 63 ساعة، مع خصم يصل إلى 97%، أي بسعر 49.99 دولارًا فقط.

5- لغة JavaScript:

تُعتبر لغة (جافا سكريبت) JavaScript من أهم لغات البرمجة المتعددة الاستخدامات، حيث تدعم البرمجة الكائنية التوجه، والوظيفية. كما تستخدم في تطوير صفحات الويب والتحكم فيها، وتطوير الألعاب، بالإضافة إلى استخدامها في تطوير تطبيقات أندرويد.

ولكن لتطوير تطبيقات أندرويد يجب استخدامها مع لغات برمجة أخرى مثل: CSS، و HTML، وتقنية AJAX. كما تتميز (JavaScript) بتسهيل تطوير التطبيقات عن أي لغة أخرى، لأنه يمكنك برمجة التطبيق مرة واحدة، وإصداره لجميع منصات التشغيل: أندرويد، و iOS، وحتى ويندوز.

أين تتعلمها: يمكنك الاشتراك في الحزمة التدريبية (JavaScript Masterclass Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى أكثر من 89 ساعة من المحتوى التدريبي لاحتراف البرمجة بلغة جافا سكريبت، مع خصم يصل إلى 97%، أي بسعر 39 دولارًا فقط.