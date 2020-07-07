يعج السوق اليوم بأنواع مختلفة من الهواتف الذكية منها تأتي مع مواصفات مرتفعة ومنها يحمل مواصفات متوسطة ومنها منخفضة المواصفات، وبناءً على ما يتوفر في سوق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبقية الشرق الأوسط، سنقدم لكم في هذا الموضوع أفضل الهواتف الذكية حتى الآن.

إذا كان ما هو معروض في قائمة أفضل الهواتف الذكية باهظ الثمن قليلًا، فلا داعي للقلق، سنضيف قائمة بأفضل الهواتف الرخيصة المتاحة حاليًا أيضًا.

شهد النصف الأول من عام 2020 تغييرات كبيرة في هذه القائمة، حيث شهد الترتيب بين الهواتف لدينا هزة كبيرة، حيث تم إدخال مجموعة كاملة جديدة.

نحن نعلم أن الأمر لا يتعلق فقط بالهواتف عالية التكلفة فائقة المواصفات طوال الوقت، لذلك جمعنا لك قائمة مفيدة لأفضل الهواتف التي يمكنك الحصول عليها في السوق الآن.

نحن نختبر هذه الهواتف بدقة ونتأكد من أننا نتحقق من كل شيء، ولكن الأهم من ذلك، النظر في ما إذا كان لديهم بطارية لائقة وشاشة رائعة وتصميم قوي وكاميرا رائعة.

علاوة على ذلك، لا يمكن أن يكون السعر باهظًا جدًا، حيث لا يستطيع الجميع شراء هاتف خارق، لذلك تأكدنا من وجود الكثير من الخيارات التي يمكنك الاختيار بينها.

أفضل الهواتف الذكية في الإمارات والسعودية والشرق الأوسط:

يمكنك الآن الحصول على أفضل الهواتف الذكية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبقية الشرق الأوسط.