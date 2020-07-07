آيفون 12 قادم مع شاشة OLED وبلا شاحن وسماعات

يقول تقرير جديد من (Nikkei Asian Review) أن المصادر أكدت أن جميع طرازات آيفون 12 ستحتوي على شاشات (OLED)، وأن آبل ستعرض طرازات آيفون المرتقبة للبيع بلا شاحن وسماعات.

وفقًا للتقرير: “ستستخدم آبل شاشات (OLED) لجميع هواتف آيفون 12 القادمة التي تدعم شبكات الجيل الخامس، وستتوافق تمامًا مع تقنية العرض المتميزة العالمية لنطاقها الرائد في خطوة من المؤكد أنها ستثير منافسة جديدة بين موردي لوحات الهواتف الذكية”.

تخطط شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة لتقديم أربعة أجهزة من آيفون 12 تدعم شبكات الجيل الخامس بثلاثة أحجام مختلفة للشاشة، 5.4 بوصات و 6.1 بوصات و 6.7 بوصات، وكلها ستستخدم شاشات (OLED)، وذلك وفقًا لموقع (Nikkei Asian Review).

تقنية (OLED) ليست جديدة على هواتف آيفون، لكن آبل احتفظت بنموذج (LCD) في الإصدارات السابقة، مما يعني أن آيفون 12 قد يكون أول مجموعة من الهواتف التي لا تحتوي على خيار (LCD). ومن المحتمل جدًا أن تتوقع آبل أن يقوم (iPhone SE) بسد هذه الفجوة في التشكيلة.

يشير التقرير إلى أن الحاجة إلى تقنية (Face ID) من آبل تعني أن النتوء لا يزال يحافظ على مكانه في هواتف آيفون 12 المرتقبة.

يشير التقرير أيضًا إلى أنه وفقًا للشائعات السابقة، لن يتضمن جهاز آيفون الجديد شاحنًا في الصندوق لأول مرة، والسبب الرئيسي لذلك هو أن الكثير من مستخدمي آيفون الحاليين لديهم بالفعل العديد من الشواحن على مدى السنوات القليلة الماضية، كما سيأتي آيفون الجديد أيضًا بلا سماعات (EarPods)، لكن هذا الأمر سيدفع المستخدمين نحو (AirPods).

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