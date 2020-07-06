EMUI 11 قادمة في الربع الثالث من 2020

ظهرت حديثًا بعض المعلومات الرسمية المتعلقة بتطوير النسخة القادمة من واجهة المستخدم الخاصة بشركة هواوي المسماة (EMUI 11)، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11.

وتواجه عملاقة التصنيع الصينية في الوقت الحالي الكثير من المشاكل، وخاصةً من جانب الحكومة الأمريكية، لكنها لا تزال تتطور، ويبدو أنها لا تشعر بتأثير الحظر الأمريكي.

وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، كانت هواوي تطور واجهة المستخدم (EMUI)، التي وصلت في الوقت الحالي إلى النسخة 10.1، ومع إطلاق أندرويد 11، فإنه من المتوقع وصول (EMUI 11) أيضًا.

ووفقًا لتصريحات (وانغ تشنغلو) Wang Chenglu، رئيس قسم برامج الأعمال الاستهلاكية في هواوي، فإن النسخة القادمة من واجهة المستخدم (EMUI 11) ستصل في الربع الثالث من العام الحالي.

ويعني هذا أنه من المتوقع الإعلان عن واجهة المستخدم الجديدة بين شهري يوليو وسبتمبر من هذا العام، حيث يصادف عام 2020 الذكرى السنوية الثامنة لظهور (EMUI).

وعلاوة على ذلك، فقد قال تشنغلو: إن واجهة المستخدم (EMUI 11) ستكون متطورة بالمقارنة مع واجهة المستخدم (EMUI 10)، بحيث ستكون أفضل وأكثر سلاسة.

وتقول الشركة: إنه سيتم الإعلان عن الميزات الجديدة في (EMUI 11) وكذلك النماذج المتوافقة في وقت لاحق.

ومن المثير للاهتمام أن هناك أيضًا تقارير حول (Harmony OS 2.0)، ووفقًا لتلك التقارير، فإن النسخة الثانية من النظام التشغيلي (Harmony OS 2.0) ستصل في وقت وصول (EMUI 11) نفسه.

وتعمل هواوي على تطوير التكنولوجيا الموزعة التي تم تقديمها في (EMUI 10) ضمن واجهة المستخدم القادمة، مما يعزز الأداء في سيناريوهات مختلفة ويحسن تجربة المستخدم.

وسمحت هذه التكنولوجيا للنظام بدعم مكالمات الفيديو العالية الدقة بين أجهزة متعددة، ويجب أن تجلب التكنولوجيا الموزعة المطورة تعاونًا سلسًا بين الشاشات المتعددة.

وهناك تقارير تفيد بأن الميزة قد تسمح بتوصيل ساعات هواوي والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب المحمولة وأجهزة التلفزيون والأجهزة الأخرى بشاشات مختلفة.

وتعتمد واجهة المستخدم القادمة من هواوي على نظام التشغيل أندرويد 11 مفتوح المصدر، ومن المرجح أن تأتي بميزات المنزل الذكي الجديدة والخصوصية المحسنة وأمان بيانات المستخدم.

ومن المفترض أن تكون تشكيلة هواوي الرائدة (Huawei Mate 40) و (Huawei P40) من بين أول الهواتف التي تحصل على هذه الواجهة الجديدة.

يذكر أن هواتف (Huawei P30) و (Mate 30) كانت من بين أوائل الهواتف التي حصلت على تحديث أندرويد 10 التجريبي جنبًا إلى جنب مع واجهة المستخدم (EMUI 10.1)