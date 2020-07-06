وحدة التحكم الصغيرة هذه مصممة لخدمة xCloud المرتقبة

تخطط شركة مايكروسوفت لإطلاق خدمة بث الألعاب (إكس كلاود) xCloud في وقت لاحق من العام الحالي بوصفها جزءًا من خدمة (إكس بوكس جيم باس) Xbox Game Pass.

وفي ظل استعداد الشركة لإطلاق الخدمة، فإن شركات صناعة الملحقات تعمل أيضًا على ملحقات خاصة بها، إذ تمكنت (بيت دو 8) BitDo8، وهي شركة متخصصة في لوحات الألعاب البديلة القديمة والحديثة، من تكييف وحدة التحكم الخاصة بمنصة الألعاب (إن إي إس) NES للعمل مع خدمة (إكس كلاود) المرتقبة.

وصُممت وحدة التحكم الصغيرة العاملة بتقنية البلوتوث لتكون متوافقة مع جميع الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد من جوجل، وهي مرخصة رسميًا من مايكروسوفت بوصفها وحدة تحكم متوافقة مع (إكس بوكس)، و(إكس كلاود).

ويُتوقع أن تستمر البطارية المدمجة في وحدة التحكم لمدة 18 ساعة تقريبًا، وهناك أيضًا منفذ (يو إس بي-سي) USB-C للشحن. وتأتي وحدة التحكم أيضًا مع مشبك لتثبيته مع الهواتف، مع إمكانية تعديل وضع التثبيت.

وتعمل شركة 8BitDo مع مايكروسوفت لترخيص وحدة التحكم بمنصة (إكس بوكس) هذه، وضمان أنها تعمل بفعالية كاملة مع (إكس كلاود). وتأتي وحدة التحكم أيضًا مع برامج منفصلة تسمح للمستخدمين بتخصيص الأزرار وضبط حساسية العصا والزناد. وتدعم وحدة التحكم أيضًا الملفات الشخصية التي يمكن التبديل بينها لعمليات تحميل الأزرار المخصصة.

وستُباع وحدة التحكم (إس إن30 برو فور إكس بوكس) SN30 Pro for Xbox بسعر 44.99 دولارًا أمريكيًا، وهي متاحة اعتبارًا من اليوم للحجز من موقع أمازون، على أن يبدأ الشحن اعتبارًا من 21 أيلول/ سبتمبر القادم. مع الإشارة إلى أن هذا الموعد غير مرتبط بموعد إطلاق خدمة (إكس كلاود) المقرر في وقت لاحق من العام الحالي.